Един от най-големите по диаметър подводни щитови тунели в света беше завършен в китайския град Дзинан, провинция Шандонг. Финалната стъпка беше изливането на последната пътна плоча на горното ниво на съоръжението. Проектът преминава под Жълтата река и се представя от местните власти като нов технологичен рекорд в изграждането на мащабна инфраструктура, съобщава държавната агенция Xinhua.

Тунелът Huanggang Road Yellow River е с обща дължина 5,75 км, като около 3,3 км са прокарани с помощта на щитова машина с диаметър 17,5 м - размер, който според инженерите е най-големият, използван досега при подводно тунелиране.

Съоръжението е проектирано като едноотворен тунел с 2 нива и 6 пътни ленти, което позволява по-голям трафик без разширяване на трасето. Подобни решения все по-често се използват в големите китайски градове, където липсата на пространство налага изграждането на сложна подземна инфраструктура.

По данни на строителния изпълнител площта на напречното сечение на изкопа достига около 240 кв. м, а всеки работен цикъл генерира приблизително 1200 куб. м суспензия. За обработката й е разработена специална система за пречистване и повторно използване на водата, позволяваща работа без отпадъчни емисии.

Предизвикателства

Според главния технически експерт на проекта Джоу Сян най-сложната част е била изграждането на междинната пътна плоча, която разделя тунела на 2 нива и трябва да бъде монтирана с милиметрова точност в ограничено пространство.

Инженерите посочват, че при строителството е постигнат и непрекъснат подводен изкоп с дължина 3,3 км без подмяна на режещата глава - резултат, който рядко се постига при подобни геоложки условия.

През последните години Китай инвестира значителни средства в инфраструктурни мегапроекти. Подобен тип съоръжения обаче се простират отвъд транспортните нужди, а спокойно могат да се приемат за демонстрация на инженерни и технологични възможности, смятат анализатори.