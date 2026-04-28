Китай блокира придобиването на стартъпа за изкуствен интелект Manus от Meta, слагайки край на сделка, която технологичният гигант на Зукърбърг смяташе за ключова стъпка в надпреварата за лидерство при AI агентите. Националната комисия за развитие и реформи — висшата агенция за планиране на страната, постанови забрана и задължи страните да се оттеглят от транзакцията, съобщават световните агенции.

Конкретните мотиви остават неясни, но решението е било взето от отдела за преглед на сигурността на чуждестранните инвестиции в съответствие с китайските закони.

Още през януари Министерството на търговията в Пекин обяви разследване дали придобиването е съобразено с разпоредбите за контрол на износа, трансфер на технологии и трансграничин сделки. Китайската страна беше наясно, че Manus, макар официално базиран в Сингапур, има китайски корен.

Анализаторите тълкуват решението като сигнал, че Пекин смята AI таланта и капацитет за въпрос на национална сигурност. "Китай демонстрира готовност да играе твърдо, когато става дума за AI — актив, който властите разглеждат като стратегически", заяви Лиан Дже Су, главен анализатор в Omdia. С

поред него блокирането може да разубеди американски технологични гиганти от подобни сделки занапред и е огледален отговор на американските ограничения за инвестиции и износ на технологии.

Какво е Manus и защо Meta го искаше

Manus е разработчик на универсални AI агенти, способни самостоятелно да изпълняват сложни задачи — пазарни проучвания, програмиране, изготвяне на финансови отчети. Компанията беше основана в Китай, преди да се премести в Сингапур.

Стартъпът пусна първия си продукт през март 2024 г. и за осем месеца достигна огромни приходи. Преди придобиването за $2 милиарда компанията набра 75 милиона долара от американския рисков фонд Benchmark.

Meta обяви сделката в края на 2024 г., представяйки я като основа за ускоряване на AI иновациите в потребителските и корпоративните си продукти, включително асистента Meta AI. Уебсайтът на Manus все още показва "вече е част от Meta", което подсказва, че сделката е била фактически затворена преди китайската забрана.

Реакции

Говорител на Белия дом заяви, че администрацията на Тръмп "ще продължи да защитава водещия американски технологичен сектор срещу неоправдана чуждестранна намеса".

Съобщението за регулаторното решение беше публикувано по-малко от месец преди планираното посещение на Тръмп в Пекин за среща с Си Дзинпин.

Meta настоява, че транзакцията "е напълно съобразена с приложимото законодателство", и очаква "подходящо разрешаване на въпроса". Какво точно означава това за вече интегрираните екипи на Manus, компанията не е уточнила.