Звучи като сценарий на не особено оригинална трагикомедия. Технологичен гигант обявява със студен корпоративен имейл, че спира платформата си за виртуална реалност - същата онази, заради която преди броени години е прекръстил цялата си компания. По-малко от 24 часа по-късно обаче главният технически директор пуска видео в Instagram, снимано леко небрежно с телефон, за да успокои "разбитото сърце" на своя потребителка. Посланието е: няма страшно, размислихме, оставаме във виртуалната реалност.

Не е пиеса, но в Meta определено животът е театър - и то много скъп. Това странно "напред-назад" продължи по-малко от денонощие. То обаче казва всичко, което трябва да знаем за ерата на метавселената. Тя на практика приключи, макар и корпоративният PR все още да не иска да го изрече на глас.

Когато през 2021 г. Марк Зукърбърг прекръсти Facebook на Meta, той описа метавселената като "следващата граница". Истината е, че това беше просто един много скъп авариен изход. По онова време компанията беше притисната в ъгъла от скандали с изтичане на вътрешни данни и тежки изслушвания в Конгреса. Светът просто имаше нужда от нова история.

Така се роди Horizon Worlds - една концепция с безумния годишен бюджет от 10 милиарда долара, която се опита да изгради дигитално общество отгоре надолу, започвайки с лъскави презентации. Проблемът? Никой не искаше да живее в тази презентация.

Социалната VR мрежа така и не успя да привлече повече от няколкостотин хиляди активни потребители месечно. За сравнение - конкуренти като Roblox имат над 100 милиона. На ден.

Вместо обещаната революция, получихме полупразен и бъгав продукт с реещи се във въздуха торсове без крака, които бързо се превърнаха в глобален мийм. Резултатът са колосалните близо 80 милиарда долара загуби, които подразделението Reality Labs натрупа от 2020 г. насам.

За да схванем мащаба - трябва да харчите по 1 милион долара на ден в продължение на 200 години, за да стопите такава сума. Целият БВП на България до неотдавна беше по-малко.

Отвъд сухите числа стои човешката цена. Докато Уолстрийт ръкопляскаше на свиването на разходите и изстреля акциите на Meta с близо 6% нагоре само при новината за съкращения в метавселената, реални хора губеха работата си. Само през януари бяха заличени 1500 позиции.

И тук стигаме до най-важния момент. Институционалната машина, която произведе този исторически абсурд, продължава да работи на пълни обороти. Тя просто смени ключовата дума в презентацията.

Когато ChatGPT се появи в края на 2022 г., Зукърбърг бързо промени тона. Думата "метавселена" почти изчезна от речника му - на ключовата конференция през 2025 г. той я спомена едва два пъти. За сметка на това "изкуствен интелект" прозвуча цели 23 пъти.

Този път обаче стратегията изглежда също толкова хаотична, непоследователна и брутално скъпа. Meta започна да налива милиарди не само в инфраструктура, но и в агресивно "купуване" на разработчици и учени на килограм, примамвайки ги с баснословни заплати. Целта беше ясна - бързо догонване на конкуренцията. Но изпълнението е достойно за корпоративен учебник по лутане.

Първоначално компанията заложи на отворени модели (open-source), но без да предложи реална и адекватна чат платформа за крайния потребител. После рязко смени посоката и започна да лансира агресивно своя асистент meta.ai във всичките си възможни приложения.

Сега махалото отново се люшна - Meta работи по нов, изцяло затворен модел. Проблемът е, че по всичко личи, че компанията от месеци не смее да го пусне публично. Явно е толкова добър...

И какъв е резултатът от тази липса на фокус? Познахте - отново има съкращения. Този път те засягат същите тези AI екипи, които допреди малко бяха сочени за спасители на компанията и бъдещето на технологичния гигант.

Всичко това създава едно плашещо усещане за déjà vu. Едноличната убеденост на един лидер диктува разпределението на капитал в безпрецедентен мащаб, вътрешните скептици биват заглушавани или показвани вратата, а пазарът първоначално възнаграждава дързостта.

Зукърбърг преживя изгарянето на 80 милиарда долара, без да се сблъска с бунт на борда, без да загуби нито стотинка от заплатата си или грам от властта си.

Дали AI усилията на компанията ще последват съдбата на виртуалните торсове без крака? Ако съдим по хаоса в момента, вероятността е съвсем реална. А когато системата те награждава за провалите ти, нямаш абсолютно никаква причина да не ги повториш.