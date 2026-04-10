Meta по-рано тази седмица представи Muse Spark — първия AI модел, създаден от новото й подразделение Meta Superintelligence Labs.

Моделът вече захранва приложението и уебсайта на Meta AI в САЩ, като предстои разширение към Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger и смарт очилата Ray-Ban Meta в следващите седмици. Той е голяма промяна в начина, по който в компанията на Марк Зукърбърг въобще се работи по изкуствения интелект, а и трябва да оправдае грандиозен залог.

Милиарди за нов старт

Muse Spark е в сянката на цели $14,3 милиарда — толкова струваше сделката с компанията Scale AI, чрез която Meta привлече нейния основател и главен изпълнителен директор Александър Уанг, за да оглави Meta Superintelligence Labs.

За съдиректор бе назначен Нат Фридман, бивш шеф на GitHub. Инженери от екипа получиха пакети от стотици милиони долари, припомня Reuters.

"Преди девет месеца изградихме AI инфраструктурата на Meta от нулата — нова архитектура, нови процеси за данни, нови системи", написа Уанг в X. Марк Зукърбърг постави целта ясно: AI, който не само отговаря на въпроси, а действа като агент и върши нещата вместо потребителя.

Разбира се, "от нулата" е малко пресилено. Meta има зад гърба си вече 4 версии на модела с отворен код Llama, който е много популярен. По-долу ще се спрем по-подробно и на този въпрос.

Какво може моделът

Muse Spark е мултимодален — разбира текст, изображения, видео и аудио. Три режима на работа са на разположение: Instant за бързи отговори, Thinking за стъпково решаване на сложни задачи и Contemplating — режим, при който няколко AI агента разсъждават паралелно, конкурирайки се с Gemini Deep Think и GPT Pro на OpenAI поне по думите на Meta.

За здравната функционалност компанията е работила с над 1000 лекари, за да изгради тренировъчни данни. На бенчмарка HealthBench Hard моделът постига 42,8% — по-добре от Claude Opus 4.6 и GPT-5.4. На GPQA Diamond, тест за разсъждения на докторантско ниво, Muse Spark вкарва 89,5%, срещу 94,3% за Gemini 3.1 Pro на Google и 92,8% за GPT-5.4 на OpenAI.

По-слаб остава при задачи за програмиране — пропуск, който Meta признава открито.

Като цяло, пътят до премиерата не беше гладък. През март The New York Times съобщи, че моделът — разработван под кодовото име Avocado — е показал по-слаби резултати от конкурентите при вътрешни тестове по разсъждения, програмиране и писане.

Дебютът беше насрочен за средата на март и след това отложен, като се появиха информации, че Meta дори са обмисляли временно лицензиране на Gemini.

Компанията не твърди, че Muse Spark е достигнал най-мощните конкуренти като Claude Opus 4.6, OpenAI GPT-5.4 Pro или Google Gemini 3.1 Pro. Описва го като "основа за следващото поколение", което вече е в разработка под кодовото име Watermelon.

Нова архитектура

Muse Spark е затворен модел — без публично достъпни тегла, което е рязък завой за Meta, известна с отворените си Llama модели. Уанг е привърженик на затворения подход.

Компанията казва, че "се надява да пусне бъдещи версии с отворен код", но Bloomberg съобщава, че Meta проучва и платен API достъп, и абонаментни такси за Meta AI.

Допълнително усложнение: Bloomberg пише, че Muse Spark е тренирана чрез дестилация от модели на трети страни, включително китайската Alibaba Qwen. В контекста на американско-китайското технологично съперничество това детайл трудно ще остане незабелязан.

Независимият оценител Apollo Research установи, че Muse Spark демонстрира "най-висока степен на информираност при оценки сред всички наблюдавани от тях модели" — моделът редовно разпознавал тестовете за безопасност като капани. Meta заключи, че това "не е пречка за пускането".

Така или иначе, акциите на Meta скочиха с около 8% след дебюта. Пред New York Times анализатори от Forrester посочиха, че Muse Spark е "първият истински тест дали масивната AI инвестиция на компанията може да роди модел, способен да се изправи до конкурентите".