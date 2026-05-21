Вече анонсираните масови съкращения на около 10% от служителите на Meta започнаха на фона на голям скандал, след като се появи аудио, в което босът на компанията Марк Зукърбърг обсъжда практиката специален софтуер да следи работата на работещите и събраните данни да се използват за обучение на изкуствения интелект на компанията.

Определено изглежда сякаш поне част от тези 8000 души, които остават на улицата, преди това са тренирали своите "заместници" без да са били уведомени за това.

Съкращенията са обявени в края на април от главния директор по персонала Жанел Гейл в служебна бележка, видяна Bloomberg. "Вече сме на етап, в който много отдели могат да работят с по-плоска структура - с по-малки екипи, които се движат по-бързо", пише тя.

Успоредно със съкращенията, над 7000 служители ще бъдат преназначени в новосъздадени екипи с фокус върху изкуствен интелект. Взети заедно, напусканията и смените на роли засягат около 20% от целия персонал на Meta.

Това е най-мащабният кръг от съкращения в Meta от кампанията на Зукърбърг "Година на ефективността" през 2022-2023 г., когато бяха съкратени около 21 000 души. Компанията не изключва допълнителни съкращения по-късно през 2026 г.

Освобождаването на служители съвпада с изтичането на запис от вътрешна среща на Meta от 30 април, в който глас, подобен на този на Зукърбърг, отговаря на въпрос за шпионски софтуер, инсталиран на служебните компютри. В записа той твърди, че собствените инженери на компанията са по-ценен източник на данни за обучение на AI от външни изпълнители. Автентичността на записа не е потвърдена от Meta.

Самата програма за наблюдение обаче е добре документирана. Reuters и BBC съобщиха през април, че Meta е инсталирала на компютрите на служителите в САЩ софтуер, наречен Model Capability Initiative, който улавя движенията на мишката, кликванията, натисканията на клавиши и периодично прави снимки на екрана.

Говорител на компанията обясни пред BBC, че "за да се създадат агенти, подпомагащи хората в ежедневни задачи на компютъра, моделите ни се нуждаят от автентични примери за реална употреба."

Главният технологичен директор Андрю Босуърт е написал вътрешно, че "няма възможност за отказ от участие на служебен лаптоп" - коментар, предизвикал вълна от гневни реакции от служителите, според вътрешни комуникации, получени от Business Insider. Повече от хиляда работещи в компанията са подписали вътрешна петиция с искане програмата да бъде спряна.