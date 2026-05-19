Meta не само съкращава хиляди служители, но и пренасочва хиляди други към нови роли в компанията - все заради изкуствения интелект.

Според Reuters и The New York Times ръководителят на отдел "Човешки ресурси" в Meta Джанел Гейл е уведомила служителите, че 7000 от тях ще бъдат преместени в четири нови звена, фокусирани върху изграждането на нови инструменти и приложения с AI. В официално вътрешно съобщение, цитирано от медиите, Гейл посочва, че преструктурирането ще направи компанията "по-продуктивна, а работата - по-удовлетворяваща".

Новите структури ще използват "дизайнерски модели, базирани изцяло на изкуствен интелект" и ще имат по-малко нива на управление на служител, пише Гейл. Тя е инструктирала служителите да работят от вкъщи в сряда, 20 май, и да изчакат имейл от Meta относно евентуалните си нови роли, въпреки че част от служителите вече са прехвърлени.

В същия ден компанията ще изпрати и известия до хората, които ще бъдат съкратени.

Припомняме, че в края на април Meta обяви премахването на 8000 работни места и закриването на 6000 свободни позиции. Тогава Гейл обясни, че това е част от "продължаващите усилия за по-ефективно управление на компанията" и ще позволи компенсиране на други инвестиции.

Казано иначе, парите за заплати отиват за видеокарти и за тока, харчен от центровете за данни.

Meta залага сериозно на изкуствения интелект след комерсиалния провал на метавселената. Според NYT Зукърбърг е съобщил на инвеститорите, че компанията планира да похарчи между 115 и 135 милиарда долара през тази година, основно за развитие на изкуствен интелект.