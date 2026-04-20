През май тази година компанията-майка на Facebook и Instagram - Meta, ще стартира мащабна вълна от съкращения, която ще засегне приблизително 8 000 служители. Причината е радикалната трансформация на компанията към модел, изцяло управляван от изкуствен интелект, пише Reuters.

Съкращенията ще обхванат около 10% от над 78 000 души работна сила на Meta.

Машини срещу хора

Съкращения ще има в социалното подразделение на Facebook - Reality Labs, както и в продажбите, глобалните операции и набирането на персонал. Тук изкуственият интелект ще замени хората почти веднага.

Допълнителни уволнения са планирани за втората половина на тази година, но все още графикът и обхватът не са определени.

Новите AI модели на Meta вече филтрират над 99% от вредното съдържание с прецизност, надвишаваща човешката, което прави големите екипи от модератори излишни. Освен това корпоративните процеси вече са почти изцяло автоматизирани чрез вътрешни AI агенти. За писане на код вече не са нужни хиляди служители.

Това не е сензация

През януари гигантът съкрати приблизително 1500 служители от Reality Labs. Бюджетът им беше намален с 30%. Освен това бяха затворени няколко студиа за VR игри.

С годишен оборот, прехвърлящ границата от 200 млрд. долара, компанията отчита стабилно двуцифрен темп на растеж от +22%. Оперативната ефективност е най-видима в резултатите за последното тримесечие. Нетната печалба за четвъртото тримесечие на компанията достигна 22,8 млрд. долара, което накара акциите им да се вдигнат с 10%.

Въпреки че компанията отчете стабилни финансови резултати за първото тримесечие на 2026 г., Марк Зукърбърг остава верен на промените през 2023 г., или както той я нарече тогава - "Година на ефективността". През същата година бяха съкратени над 21 000 служители на Meta. А общо от 2022 насам броят им е достигнал до над 25 000.

До 135 милиарда долара Зукърбърг ще отдели за инфраструктура с изкуствен интелект.