Германската компания Lada Automobile GmbH, която в продължение на десетилетия беше официален вносител на легендарните руски автомобили в Германия, окончателно обяви фалит и прекрати дейността си.

Базираната в Букстехуде, близо до Хамбург, фирмата беше принудена да затвори врати след строгите екологични стандарти на Европейския съюз, икономическите санкции и напълно прекъснатите вериги за доставки след началото на войната в Украйна.

С това се слага официален край на организирания внос и продажба на руски превозни средства на германския пазар.

Последен ход преди края

Преди фалита, в отчаян опит ръководството на компанията заложи на последния си коз - смяна на курса към Китай. Вносителят тества пазара с китайски автомобили, включително от малко известната марка Dayun, надявайки се да запълни опразнените шоуруми.

Но интерес от купувачи просто е нямало и нов инвеститор така и не се появил, пише водещото германско автомобилно списание Auto Motor Und Sport.

Криза за резервни части

Германското издание Merkur.de предупреждава, че този колапс ще удари директно по джоба и нервите на потребителите. За германските шофьори в близко бъдеще намирането на резервни части и качественото сервизно обслужване ще е невъзможно.

По официални данни през 2024 г. и 2025 г. в Германия са били новорегистрирани общо едва 36 автомобила с марката Лада. В предишни години продадените автомобили са стигали до няколко хиляди. Фалитът на вносителя автоматично задейства сериозна криза, защото складовете спират работа и доставката на оригинални компоненти е напълно замразена.

Собствениците ще трябва да разчитат на черния пазар или на сложни схеми през трети страни, за да поддържат автомобилите си в движение.

Преди Лада беше АвтоВАЗ

Проблемите за бизнеса в Букстехуде не започват сега. Още преди налагането на санкциите на Русия, производителят "АвтоВАЗ" изпитваше огромни затруднения да модифицира двигателите си така, че те да покриват затягащите се екологични изисквания на ЕС.

Когато към техническите пречки се добавиха банковите ограничения и логистичният сътресения по границите, вносът на нови автомобили просто спря.

А кога и дали изобщо ще видим отново представителство на Лада в Германия, остава въпрос с отворен отговор.