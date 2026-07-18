Как се изгражда модерен мегаполис насред пустиня? За американския щат Аризона отговорът е лесен - с вода. Именно тя превръща район, известен с горещия си климат и оскъдните валежи, в дом за милиони, високотехнологична индустрия и едно от най-продуктивните земеделия в САЩ.

Зад тази трансформация стои Central Arizona Project (CAP). Това е една от най-мащабните системи за пренос на вода в света. Каналът с дължина 541 км доставя вода от река Колорадо до централната и южната част на Аризона, където живее над 80% от населението на щата. От него зависят повече от 6 милиона души, както и над 400 000 хектара земеделски земи.

Началото

Историята на проекта започва още през първата половина на XX век, когато става ясно, че бъдещето на Аризона няма да зависи от наличието на земя, а от сигурния достъп до вода. След години на преговори между седемте американски щата, които си поделят водите на река Колорадо, през 1968 г. президентът Линдън Джонсън подписва закона, дал зелена светлина за проекта.

Строителството започва през 1973 г. и продължава близо 2 десетилетия, като струва колосалните над $4 милиарда - сума, която по днешни цени би била многократно по-висока.

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Самият канал е впечатляващо инженерно постижение. Водата започва пътя си от езерото Хавасу, където 6 помпи с мощност по 66 000 конски сили я издигат към първия тунел. По цялото трасе 15 помпени станции преодоляват близо 900 метра денивелация, след което водата продължава движението си по гравитация до следващата станция.

Системата е толкова енергоемка, че CAP е сред най-големите потребители на електроенергия в Аризона, като само разходите за изпомпване на водата възлизат на десетки милиони долари годишно.

В продължение на десетилетия проектът е символ на способността на инженерството да преодолява природните ограничения. Днес обаче се оказва, че дори най-впечатляващата инфраструктура има своите граници.

Предизвикателството

Причината обаче не е в канала, а в реката, която го захранва.

Колорадо е жизненоважна артерия за американския Запад. От нейните води зависят около 40 милиона души, десетки индиански племена, близо 2 милиона хектара земеделски площи и едни от най-големите градове в региона, сред които Лос Анджелис, Лас Вегас, Финикс и Сан Диего. Реката захранва и редица водноелектрически централи, което я превръща в ключов ресурс не само за водоснабдяването, но и за енергийната система.

През последните години обаче климатичните промени и продължителната суша все по-силно намаляват дебита й. Последната зима (2025-2026) донесе необичайно малко снеговалеж в Скалистите планини, която пък е основен естествен източник на вода за Колорадо. По-слабото снеготопене означава по-малък приток към язовирите и каналите, а последствията вече се усещат по цялото течение на реката.

Данните показват колко сериозна е промяната. Докато през XX век средният годишен отток на Колорадо при измервателната станция Lees Ferry е бил около 18,7 млрд. куб. м, през XXI век той е намалял до приблизително 14,8 млрд. куб. м. Това е спад с близо 20%, който според климатолозите няма аналог в историята на съвременните наблюдения.

Източник: Central Arizona Project

Най-голямото предизвикателство обаче тепърва предстои. Десетилетия наред решението на проблема с недостига на вода беше изграждането на нови язовири, канали и помпени станции. Днес подобни мегапроекти вече не са достатъчни. Вместо това операторът на Central Arizona Project променя своя подход и инвестира в съхраняване на вода в подземни водоносни хоризонти, по-ефективно управление на ресурсите и повторното използване на водата.

Паралелно с това федералното правителство и седемте щата от басейна на река Колорадо водят трудни преговори за нови правила за разпределение на водните ресурси след 2026-а, когато изтича действието на сегашните споразумения.

Към момента, каналът продължава да изпълнява задачата, за която е създаден. Все по-голямото предизвикателство обаче вече не е инженерно, а свързано с управлението на ресурс, който става все по-дефицитен.