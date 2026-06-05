Руският автомобилен производител АвтоВАЗ намалява рязко производствените си планове за 2026 г. след по-слабо от очакваното търсене на автомобилите му Lada в чужбина. Това заяви президентът на компанията, цитиран от The Moscow Times. Мениджърът подчертава нарастващите напрежения в руския автомобилен сектор, въпреки надеждите за възстановяване по-късно тази година.

Както Money.bg вече писа, на този фон германската компания Lada Automobile GmbH, която в продължение на десетилетия беше официален вносител на легендарните руски автомобили в Германия, окончателно обяви фалит тази седмица и прекрати дейността си. Базираната в Букстехуде, близо до Хамбург, фирмата беше принудена да затвори врати, след строгите екологични стандарти на Европейския съюз, икономическите санкции и напълно прекъснатите вериги за доставки след началото на войната в Украйна.

С това се сложи и официален край на организирания внос и продажба на руски превозни средства на германския пазар.

Обратно в Русия, първоначалните планове на АвтоВАЗ бяха да произведе 400 000 автомобила през 2026 г., сред които 30 000 за експортните пазари, но тези цели сега ще бъдат ревизирани надолу, заяви президентът на АвтоВАЗ Максим Соколов пред Интерфакс.

Източник: Autonews.ru

Този ход подчертава предизвикателствата, пред които е изправен най-големият руски автомобилен производител, тъй като високите лихвени проценти, силната рубла и бавното търсене натежават както на вътрешните, така и на експортните продажби. Руският автомобилен пазар трудно успява да възвърне инерцията си въпреки напускането на много западни производители след нахлуването на Москва в Украйна.

Соколов коментира, че силата на рублата вреди на износа, като прави произведените в Русия автомобили по-малко конкурентоспособни в чужбина.

"Разбира се, бихме искали да увеличим максимално производството си и особено износа", каза Соколов. "Но няма смисъл да се оплакваме от ситуацията, както няма смисъл да се оплакваме от времето. Съответно, ние ще коригираме производствения си план."

През 2025 г. АвтоВАЗ е продал близо 351 400 превозни средства, включително 23 000 за износ.

За да постигне първоначалните си цели за 2026 г., компанията е трябвало да продава над 30 800 превозни средства на месец в Русия и около 2500 в чужбина.

Соколов заяви, че АвтоВАЗ ще се опита да пренасочи някои от превозните средства, първоначално предназначени за износ, към вътрешния пазар, въпреки че търсенето в Русия също е отслабнало.

Според данни за индустрията от Автостат, АвтоВАЗ е продал 63 800 превозни средства през първото тримесечие на 2026 г., което е със 17,4% по-малко от година по-рано. Продажбите са спаднали с 29% на годишна база през януари до 19 600 превозни средства и са намалели с 22,5% през февруари до 19 000, преди да се стабилизират през март на 25 200 превозни средства, което приблизително съответства на нивото от предходната година.

Ако продажбите продължат с това темпо, годишните доставки ще паднат до 300 000 автомобила. Слабото търсене доведе и до нарастващи запаси в дилърските центрове. АвтоВАЗ възобнови дейността си през май след близо двуседмично корпоративно спиране, което според компанията е било предназначено за обновяване на производството. Участниците на пазара обаче свързаха паузата предимно с излишните запаси и бавните продажби.

Продажбите се подобриха донякъде през април и май, като АвтоВАЗ отчете доставки съответно на близо 31 200 и 27 500 автомобила. С поглед напред Соколов заяви, че представянето на компанията на вътрешния пазар през първите пет месеца на 2026 г. е като цяло в съответствие със същия период на миналата година.

"Всички гледат към втората половина на годината с повече надежда, отколкото към първата", каза той. "Основният лихвен процент и валутният курс на рублата ще бъдат решаващи фактори."

По-рано тази година директорът по продажбите и маркетинга на АвтоВАЗ Дмитрий Костромин определи началото на 2026 г. като най-лошия период за руския автомобилен пазар от две десетилетия.