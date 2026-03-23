Все повече туристи избират да пропускат ресторанти и таверни в Гърция и от това секторът започва да губи пари, съобщава Ekathimerini, цитирайки резултатите от проучване на NielsenIQ. Туристите масово отсядат в имоти, отдавани за краткосрочен наем и се пренасочват към супермаркетите, предпочитайки да си сготвят храната.

Причината за това са високите цени в таверните. А те са такива заради войната в Близкия изток, скъпите горива и влиянието на цялата верига за доставки, обясняват от туристическия бранш на нашата съседка.

Въпреки че голяма част от чуждестранните посетители в Гърция все още се хранят в хотели и ресторанти, близо една четвърт от тях (23%) винаги или почти винаги вече приготвят поне закуска сами, докато някои приготвят дори обяда си (19%) и вечерята (15%), показва проучването.

Цели 41 на сто приготвят сами храна или си купуват от хранителни магазини евтини готови закуски, установи NielsenIQ. Тези проценти са още по-високи сред гръцките туристи, като шест от 10 приготвят вече сами храната си. Туристическият бранш се притеснява от предстоящия летен сезон, като според прогнозите най-силно ще бъдат засегнати именно ресторантьорите.

"Местните туристи, но и все повече чуждестранни такива, не са просто посетители на дадено ваканционно място. Те се държат като временни жители, тъй като дори си купуват перилен препарат, докато са на почивка", казва служителят на NielsenIQ Елени Пипилига.

Основният пазарен канал за приготвяне на храна са водещите вериги супермаркети (за 45% от туристите), което обяснява разширяването им към туристически дестинации, местните хранителни магазини (за 42%) и супермаркетите (за 26%).

Последните, като Lidl например, са предпочитани най-вече от германци, румънци и поляци. Чуждестранните туристи са склонни да купуват предимно пресни плодове и зеленчуци, солени закуски, хляб, бисквитки, млечни продукти, шоколад, зехтин (често за да го подарят, когато се върнат у дома) и зърнени закуски.

Що се отнася до нехранителните категории, посетителите от чужбина предпочитат да купуват предимно слънцезащитно масло. Следователно, едно на всеки пет евро от оборота на супермаркет през август идва от островите, включително Крит (по данни от август 2025 г.).

Това прави приноса на тези райони все по-важен за цялата година, тъй като благодарение на удължаването на туристическия сезон те представляват 16% от общия годишен оборот на хранителните магазини.

Островите и Крит отбелязаха най-голямо увеличение на продажбите в супермаркетите миналата година, съответно с 10% и 9% на годишна база. Това е доста над националния темп на растеж от 7,1% в сравнение с 2024 г., точно когато оборотът в сектора на хранителните услуги спадна с 3,4%.