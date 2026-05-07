Турция представи първата си междуконтинентална балистична ракета (МБР) на изложението за отбрана и аерокосмическа промишленост SAHA 2026 в Истанбул. На същото събитие беше показан и нов далекобоен камикадзе дрон — демонстрация на мащаба, до който южната ни съседка е развила собствената си отбранителна индустрия.

Yıldırımhan - гръмотевичен удар от 6000 километра

Ракетата носи името Yıldırımhan (гръмотевица -тур.) и е разработена от Изследователско-развойния център на Министерството на националната отбрана. Обсегът ѝ достига 6000 км, а скоростта варира между Мах 9 и Мах 25, съобщи Анадолската агенция.

Задвижването се осигурява от четири ракетни двигателя, работещи с течен азотен тетраоксид като гориво.

Публичната премиера на Yıldırımhan на SAHA 2026 я превръща в един от най-амбициозните проекти в историята на турската отбранителна индустрия. Той обаче повдига и редица въпроси.

Почти всички държави, които са потенциални геополитически съперници на Турция, са изцяло разположени по-близо. 6000 км обсег обаче покриват и почти цялата територия на Русия - включително регионите, в които е концентрирана военната ѝ промишленост.

Освен това, при по-близка цел ракетата може да прави повече маневри, с които да преодолее защитата ѝ.

В същото време, този клас балистични ракети по правило не се проектират само за конвенционална бойна глава. Различното при Yıldırımhan е възможността да носи цели 3000 килограма товар. Даже без ядрено устройство толкова експлозив, падащ от Космоса, може да срине без проблем силно укрепена база или голям завод.

Yıldırımhan се появява година след представянето на хиперзвуковата ракета Tayfun Block-4.

Kuzgun - дрон камикадзе с над 1000 км обсег

Редом до междуконтиненталната дебютира и Kuzgun (гарван - тур.) — далекобоен безпилотен летателен апарат (БЛА) от тип камикадзе, разработен от компанията STM. Обсегът му надхвърля 1000 км, а бойната глава е проектирана за нанасяне на тежки щети срещу стратегически цели.

"С Kuzgun целим да издигнем стратегическото възпиране на страната ни на ново ниво", заяви Йозгюр Гюлерюз, изпълнителен директор на STM. Той посочи, че системата ще може автономно да неутрализира критична инфраструктура — от командни центрове до елементи на противовъздушната отбрана и радарни съоръжения.

Дронът тежи 200 кг, лети на оперативна височина от 3500 м и може да се задържи във въздуха над шест часа. Може да бъде изстрелян с ракетно ускорение от мобилни наземни платформи или стационарни пускови установки, без нужда от писта, което значително разширява оперативната му гъвкавост.

Източник: GettyImages

Kuzgun е оборудван с местен софтуер и навигационна система, устойчива на радиоелектронни смущения — характеристика, която STM определя като критична в конфликтни зони с интензивно заглушаване на GNSS сигнала.

Системата изпълнява напълно автономен полет по предварително зададен маршрут и поразява целта с висока прецизност.

Време за сделки?

Не е случайно, че междуконтиненталната балистична ракета и новият ударен дрон бяха представени на изложение. SAHA е "витрина" на турската военна промишленост, като само през миналата година бяха сключени сделки за $6,2 милиарда, докато през тази очакването е за рекорд от над $8 милиарда.

Около 200 делегации от 120 страни са в Истанбул. Те ще видят 203 премиери на нови продукти, а над 160 церемонии по подписване на договори са планирани в хода на изложението.

Турция - за разлика от САЩ и Русия, е доставчик без голям геополитически "багаж" и за много държави нейната военна продукция става все по-атрактивна опция. Ако преди няколко години това бяха например дроновете Bayraktar, сега ситуацията по света е такава, че може да се намерят и клиенти за ракети с голям обсег.