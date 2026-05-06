Войната в Близкия изток вече не засяга само петрола и природния газ, но и един от най-незаменимите ресурси в съвременната икономика - хелия. Времето, нужно за възстановяването на производството и доставките в региона, може да се окаже значително повече от това, което глобалните индустрии могат да си позволят.

Какво се случва в Катар?

На 2 март 2026 г. катарската държавна компания QatarEnergy спира производството на втечнен природен газ в комплекса Рас Лафан след ирански дронови атаки и обявява, че не може да изпълни договорните си задължения поради извънредни обстоятелства.

Две седмици по-късно от компанията за управление на веригите за доставки Exiger съобщават, че нови удари с балистични ракети причиняват "обширни щети" на съоръженията. Тогава главният изпълнителен директор на QatarEnergy Саад Ал Кааби заявява пред Financial Times, че за да се възобнови производството, военните действия трябва да спрат.

Рас Лафан е най-голямото съоръжение за втечнен природен газ в света, където хелият се произвежда като страничен продукт - около 63 милиона кубически метра през 2025 г. или близо една трета от световното производство, според данни на Геоложката служба на САЩ.

Щетите от атаките се очаква да намалят катарския износ с поне 14% за 2026 г.

Последствия за световните индустрии

Макар най-популярното предназначение на хелия да е свързано с балоните за рожден ден, всъщност те представляват под 10% от употребата му.

Оказва се, че той е незаменим в производството на компютърни чипове, като служи за охлаждане на силициевите пластини по време на производство и изчистването им от токсични остатъци. Без него водещи производители като TSMC, Samsung и SK Hynix биха се затруднили да поддържат производствените си линии, а ефектът би се усетил от iPhone до сървърите за изкуствен интелект на Nvidia, пише New York Times.

Едни от най-засегнатите страни в това отношение са Южна Корея и Тайван. Около две трети от южнокорейския внос на хелий е от Катар, а Тайван разчита на региона за по-голямата част от доставките си, отбелязва Yahoo Finance.

Медицинският сектор също е в риск - хелият охлажда магнитите в апаратите за ядрено-магнитен резонанс. При предходни кризи полупроводниковите компании са плащали високи цени за доставките на газа, с което са изпреварвали офертите на всички останали купувачи. Това оставя болниците и научните лаборатории без достатъчно наличност.

Ценова буря

Цените на хелия са се удвоили от началото на кризата, потвърждава Фил Корнблут - президент на Kornbluth Helium Consulting. Анализатори предупреждават, че могат да достигнат стойности от над 2000 долара за хиляда кубически фута. Засега повечето доставки се управляват чрез дългосрочни договори, което забавя ефекта, но не го елиминира.

Проблемът е и логистичен. Според Корнблут около 200 специализирани контейнера за транспорт на хелий са блокирани в Ормузкия проток. Те могат да съхраняват хелий между 35 и 48 дни, след което газът се загрява, разширява и става опасен за транспорт.

"Може да отнеме месеци, за да бъдат преместени, напълнени отново и доставени до клиентите", предупреждава той пред New York Times.

Експерти от Тайванския институт за икономически изследвания смятат, че производителите на чипове разполагат с запаси за няколко месеца, но само ако глобалната хелиева търговия бъде реорганизирана достатъчно бързо, за да заобиколи Ормузкия проток.

"Има цунами, което идва, но все още е на хиляда мили от брега. Засега слънцето грее на плажа", казва Корнблут пред New York Times.

Структурна уязвимост

Кризата разкрива и по-дълбок проблем - хелият е системно подценяван като стратегически ресурс, смятат от Peterson Institute for International Economics. Той е изключен от американския списък с критични минерали през 2022 г., което го остава извън обхвата на програмата за стратегически резерви Project Vault, стартирана през 2026 г.

Преди това САЩ поддържа федерален резерв от хелий в продължение на десетилетия, но постепенно го ликвидира, като последната публична инфраструктура е продадена на частна компания през 2024 г.

Глобалната стойност на хелия, използван само в производството на полупроводници, е около 1 милиард долара годишно - скромна сума в сравнение с икономическите последствия от спиране на чиповото производство, посочват от института.

Има ли алтернатива?

Според данни на Геологическа топографска служба на САЩ за 2026 година най-голям производител на хелий в света е САЩ с дял от 42,6%, предава Visual Capitalist. На второ място се нарежда именно Катар с над 33%.

След тях обаче са Русия, Алжир и Канада със съответно 9,5%, 5,8% и 3,2% дял от глобалното производство, а страни като Китай, Полша и ЮАР имат под 2%.

Огромната разлика в количествата между първите две страни и останалите показва опасността не само за водещи икономически сектори като технологичния, но и за здравната система. Макар на този етап липсата на хелий да не се е усетила, последиците от продължаващи военни действия в Близкия изток ще бъдат сериозни.