Руският интернет гигант VK е получил 43,5 милиарда рубли (578,6 милиона щатски долара) от федералния бюджет, като идеята на компанията е да създаде конкурент на YiuTube. Доклада за изпълнението на бюджета на Русия за 2025 г., цитиран от бизнес ежедневника "Комерсант", подчертава стремежа на Кремъл да изгради подкрепени от държавата алтернативи на западните цифрови платформи.

VK управлява най-голямата руска социална мрежа VKontakte, платформата за хостинг VK Video и наскоро стартиралото приложение за съобщения Max. Компанията се ръководи от 2021 г. насам от Владимир Кириенко, син на заместник-началника на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко, припомня The Moscow Times.

Разпределението представлява близо 10% от общите разходи на Министерството на цифровото развитие от 456,8 милиарда рубли (6,08 милиарда долара), съобщи "Комерсант". По-голямата част от средствата - 39,5 милиарда рубли (525,4 милиона долара) - са били предназначени за разработването на "национална видео платформа", вътрешна алтернатива на YouTube.

Други 4 милиарда рубли (53,2 милиона долара) бяха отпуснати за разработването на приложението за месинджър Max, което властите рекламират като руски еквивалент на китайския WeChat.

Субсидиите идват в момент, когато Москва ускорява усилията си за намаляване на зависимостта на Русия от западните технологични платформи след мащабните санкции и отлива на чуждестранни технологични компании след началото на войната в Украйна.

Руските власти все повече насърчават местните онлайн услуги, като същевременно забавят достъпа до чуждестранни платформи и насърчават държавните институции и бизнеса да мигрират към местно разработен софтуер.

VK остава нерентабилна в продължение на шест поредни години, като отчита кумулативни загуби от близо 200 милиарда рубли (2,66 милиарда долара) между 2020 и 2025 г. Компанията отчете нетна загуба от 24,9 милиарда рубли (331,2 милиона долара) през 2025 г., след загуби от 94,9 милиарда рубли (1,26 милиарда долара) през 2024 г., 34,3 милиарда рубли (456,2 милиона долара) през 2023 г., 32,6 милиарда рубли (433,6 милиона долара) през 2022 г., 6,5 милиарда рубли (86,5 милиона долара) през 2021 г. и 1,9 милиарда рубли (25,3 милиона долара) през 2020 г.

Кумулативните загуби на компанията за шестгодишния период са приблизително еквивалентни на годишните бюджети на цели руски региони, включително Ставрополския край, чийто бюджет за 2025 г. възлиза на 195 милиарда рубли (2,59 милиарда долара), или Воронежската област с бюджет от 208 милиарда рубли (2,77 милиарда долара).

Източник, запознат с плановете на правителството, заяви пред "Комерсант", че субсидиите са насочени специално към развитието на VK Video. Друг източник каза, че длъжностни лица обмислят да предоставят на платформата статут на "национална видео платформа", за да засилят позицията ѝ спрямо конкурентите.

Подобно обозначение би могло да гарантира достъп до услугата по време на интернет ограничения, да изисква предварителна инсталация на смартфони и да позволи интеграция с портала за държавни услуги Gosuslugi, според доклада.

Изследователската група Mediascope съобщи, че дневната аудитория на VK Video е достигнала 42,2 милиона потребители през януари, без Smart TV, гледане във фонов режим и вградено гледане. Месечната ѝ аудитория е била 82,8 милиона потребители през същия период. За сравнение, месечната аудитория на YouTube в Русия е била 65,9 милиона потребители, докато подкрепяната от държавата платформа Rutube е имала 47,7 милиона потребители, показват данни на Mediascope.