На годишната конференция Build в Сан Франциско Microsoft разкри амбициозна стратегия за технологична независимост: собствени модели AI модели, нова операционна система за агентни устройства и платформа, която директно се изправя срещу хардуерните амбиции на OpenAI - преди те изобщо да са се материализирали.

Историята на Microsoft и OpenAI е може би най-дефиниращото партньорство в историята на изкуствения интелект. От 2019 г. насам Microsoft е инвестирала над 13 милиарда долара в OpenAI - капиталовложение, което позволи на технологичния гигант за броени месеци да излезе с Copilot платформата, която което днес е интегрирана в цялата ѝ екосистема - от Notepad до Azure.

Партньорството обаче се изправи пред нарастващо напрежение: Microsoft не успяваше да задоволи нарастващото търсене на изчислителен капацитет от страна на OpenAI, а отношенията между двете компании се влошиха допълнително, тъй като всяка от тях започна да навлиза в територията на другата.

Развръзката дойде през април тази година, когато двете компании преразгледаха споразумението си, въвеждайки таван на плащанията за споделяне на приходи и позволявайки на OpenAI да разпространява услугите си през конкурентни платформи, включително Amazon.

Именно в тази ситуация Microsoft направиха своя ход: на Build 2026 компанията представи седем модела, разработени изцяло от вътрешния екип Microsoft AI Superintelligence Team. Флагманът е MAI-Thinking-1 - първият им reasoning модел, с 35 милиарда активни параметъра и контекстов прозорец от 128 000 токена, трениран от нулата без дестилация на съществуващи модели.

Компанията твърди, че независими тестери са предпочели MAI-Thinking-1 пред Anthropic Claude Sonnet 4.6 в слепи тестове, а по програмиране моделът се изравнява с Claude Opus 4.6.

Редом с него бяха представени MAI-Image-2.5 за генериране на изображения, MAI-Transcribe-1.5 с поддръжка на 43 езика, MAI-Voice-2 и MAI-Code-1 - модел за кодиране, интегриран директно в GitHub Copilot, традиционно захранван от OpenAI.

Действително, Claude Opus вече е на версия 4.8, но при положение, че още първият опит е толкова близо до актуалния водещ модел, Microsoft очевидно набират скорост.

Project Solara: устройства без приложения

Отвъд моделите Microsoft разкриха и Project Solara - платформа за изцяло ново поколение агентни устройства. Операционната система не е Windows, а MDEP -версия на Android, проектирана да бъде невидима: без традиционни приложения, само AI агенти, динамично зареждани според задачата.

Представените концептуални устройства включват настолен хъб с гласово управление и разпознаване на лица, и значка с вградена камера, микрофон и скенер. Сред компаниите, планирали пилоти, са CVS Health, Best Buy и Target.

"Преминаваме от изграждане на операционни системи и устройства за приложения към агенти", обяви Надела.

Solara се явява директен отговор на хардуерните амбиции на OpenAI, чиито устройства обаче са далеч от пазара. Компанията придоби стартъпа io на легендарния Джони Айв - бившия главен дизайнер на Apple, създал iPod, iPhone и iPad, за около 6,4 милиарда долара през май 2025 г.

Проектът обаче се изправи пред трудности: устройството беше отложено и вече не се очаква преди февруари 2027 г., а компанията изостави първоначалното работно название "io" след спор за търговска марка.

IPO-то, което ще разтресе пазарите

Всичко това се случва на фона на предстоящото IPO на OpenAI. На 22 май 2026 г. компанията подаде поверителна S-1 декларация пред Комисията за ценни книжа на САЩ, а Сам Алтман цели септемврийски дебют на борсата при оценка между 852 милиарда и 1 трилион долара, воден от Goldman Sachs и Morgan Stanley.

OpenAI генерира 2 милиарда долара приходи месечно, но остава дълбоко нерентабилна - прогнозираните загуби за 2026 г. са около 14 милиарда долара. Студеният прием на GPT-5 моделите не помага и не е изненада, че Anthropic вече е по-скъпият AI стартъп според експертни оценки.

Microsoft остават крупен акционер с дял от около 27%, но посланието от Build е ясно: компанията вече не залага единствено на партньора си.