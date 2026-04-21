Докато акциите на глобалните застрахователни гиганти Willis Towers Watson, Aon и Arthur J. Gallagher загубиха милиарди долари пазарна капитализация след първите AI приложения за ChatGPT, една българска компания се позиционира на правилната страна на тази трансформация. Boleron — лицензиран застрахователен брокер с паспорт за 27 държави от ЕС — стана първият регулиран брокер в света с одобрено GPT приложение от OpenAI.

Четирима в света. Един — българин

От старта на GPT Store в началото на 2026 г. OpenAI е одобрил само четири застрахователни приложения за ChatGPT: испанската Tuio (имуществена застраховка), американската Insurify (авто застраховки), австралийската BizCover (бизнес застраховки), и българската Boleron — единствената от тях с лиценз за регулиран брокер и с паспорт за всички 27 държави от Европейския съюз.

Разликата е съществена. Tuio продава собствените си продукти от един застраховател. Insurify и BizCover са сравнителни сайтове, ограничени до един национален пазар. Boleron е единствената с независим брокерски модел — сравнение между множество застрахователни компании — и единствената с регулаторна инфраструктура за мащабиране в целия ЕС.

Източник: Boleron

Защо това е важна новина

На 9 февруари 2026 г. се случи събитие, което разтърси глобалната застрахователна индустрия. OpenAI обяви одобрението на първите застрахователни AI приложения за ChatGPT. Реакцията на капиталовите пазари беше моментална: акциите на Willis Towers Watson — един от трите най-големи застрахователни брокери в света — паднаха с 13% за един ден. Това беше най-лошият търговски ден за компанията от Ноември 2008 г. — от пика на глобалната финансова криза.

Arthur J. Gallagher загуби 11%, Aon — 8%. S&P 500 Insurance Index спадна с 3.9% — най-големият еднодневен спад от Октомври 2025 г. Инвеститорите видяха това, което индустрията се опитваше да отрече: AI ще промени фундаментално начина, по който се купуват застраховки в следващите 5 години.

В тази глобална трансформация Boleron е един от малцината играчи, които не само няма да бъдат засегнати негативно — а напротив, ще бъдат сред основните печеливши.

Как работи Boleron в ChatGPT

В първата фаза Boleron е пуснала пътническа застраховка с пълна функционалност в ChatGPT. Потребителят може да напише "@Boleron" в разговор с ChatGPT и да получи реална оферта с актуални цени и условия от различни застрахователи — без да напуска чата. До края на 2026 г. компанията планира всички 35 застрахователни продукта от 10 застрахователни компании да бъдат достъпни директно в AI платформите — включително гражданска отговорност, Каско, имуществени застраховки, здравни застраховки и застраховка "Живот".

"Ние не просто вкарваме изкуствен интелект в застраховането — ние вкарваме застраховането в изкуствения интелект," казва Александър Цветков, основател и главен изпълнителен директор на Boleron. "Вместо да чакаме клиентите да дойдат на нашия сайт, ние отиваме там, където те вече са — в ChatGPT и другите AI платформи, които милиони хора използват всеки ден."

Източник: Boleron

Какво означава това за българските потребители

За потребителите промяната ще бъде осезаема. Застраховането традиционно е сложна материя — условия, изключения, покрития — която повечето хора не разбират напълно. AI асистентът може да обясни всичко на разбираем език, да сравни обективно различните оферти и да помогне на клиента да избере това, което наистина му трябва.

"Целта ни е транзакцията да се завършва директно в чата — бързо, лесно и без клиентът да напуска AI платформата," обяснява Цветков. "Само за няколко минути човек трябва да може да сравни оферти, да избере най-подходящата и да получи полицата си — всичко това в разговор с ChatGPT или друг AI асистент."

Българска технология с европейски мащаб

Boleron е основана през 2020 г. и е изградена върху три принципа: прозрачни цени, ясни условия и 100% онлайн процес. През последните пет години компанията е продала над 77 000 полици, защитила е над 130 000 потребители и работи с повече от 15 застрахователни партньора. Годишният растеж е 85% — значително над средния за българския застрахователен сектор (8-12% годишно).

Лицензът на компанията ѝ позволява да оперира във всички 27 държави от ЕС — предимство, което малко български технологични компании имат. Стратегията е агресивно навлизане на ключови пазари като Германия, Румъния, Полша и Гърция — именно през AI каналите, които премахват традиционните бариери за международно разширяване.

С одобрението от OpenAI Boleron се позиционира сред малцината глобални примери за това как европейска компания използва най-новите технологии, за да промени индустрия, доминирана десетилетия наред от големи международни играчи. За българската икономика това е рядък пример на технологичен експорт — регулаторна и софтуерна инфраструктура, създадена в София, която ще обслужва клиенти в цяла Европа през AI платформите на бъдещето.