Световното свръхпроизводство на стомана се превръща в системна заплаха за глобалната икономика. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предупреждава, че излишният капацитет ще достигне 745 млн. тона до 2028 г. - с 319 млн. тона повече от целия обем, произвеждан сега от страните членки на организацията.

Дисбалансът е поразителен: докато търсенето расте с едва 0,9% годишно, производственият капацитет се разширява с 5,7%. Между 2026 и 2028 г. производителите планират да добавят до 139 млн. тона нови мощности, при очакван ръст на търсенето от само 34 млн. тона за същия период.

Резултатът - глобалната степен на натоварване на мощностите може да падне от 76% до под 74% до 2028 г., а цените са под постоянен натиск надолу.

Възможно е (скорошно) поскъпване на стоманата в ЕС

Възможно е (скорошно) поскъпване на стоманата в ЕС

Какви са процесите, които биха могли да доведат до това

Защо?

Главният виновник е субсидираният китайски износ. През 2024 г. средното китайско стоманодобивно предприятие е получило държавна подкрепа, еквивалентна на 15 пъти повече от тази за производителите в останалия свят спрямо активите.

Износът на китайска стомана достигна рекордните 131 млн. тона през 2025 г. - ръст от 153% спрямо 2020 г. и повече от цялото производство на Европейския съюз за същата година.

ЕС удвоява митата за вноса на стомана над определените квоти

ЕС удвоява митата за вноса на стомана над определените квоти

Това е свързано основно с пазарния натиск от Китай

"Трябва да се справим с основните причини, включително вредните субсидии и другите непазарни практики. Нужна е по-силна международна координация", заяви генералният секретар на ОИСР Матиас Корман по време на министерската среща на организацията.

Заобикаляне на митата

ОИСР отчита и тревожна тенденция при търговските потоци. След въвеждането на антидъмпингови мита срещу китайска стомана, износът на междинни продукти от Китай към Югоизточна Азия е скочил с 300% само за 2025 г.

Те вероятно се преработват там и след това се реекспортират към пазарите на ОИСР, заобикаляйки ефективно търговските ограничения.

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Положението се усложнява и от ограничения върху суровините - 42 страни вече ограничават износа на скрап, ключова суровина за производство чрез електродъгови пещи.

Към това се добавят скъпата енергия заради войната на Близкия изток (енергийните разходи достигат до 40% от производствените разходи в сектора) и забавянето на инвестиции в нисковъглеродни технологии.

Ние сме в центъра на бурята

Кризата удря директно и България. Металургията формира около 5% от БВП и 12% от износа на страната, а секторът вече усеща болезнено натиска. През активните строителни сезони на 2025 г. местните производители отчитат до 10% спад в производството на арматурни пръти спрямо 2024 г.

Вносът на стомана от Китай е нараснал със 173%, а от Турция - с 188%, посочи в края на миналата година изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Политими Паунова. Българските производители може да загубят както местния, така и чуждите си пазари заради свръхпроизводството.

Само между 2018 и 2023 г. ЕС е намалил стоманодобивния си капацитет с около 34 млн. тона и за 15 години се е лишил от около 100 000 работни места в сектора по данни на асоциацията Eurofer. Без мерки и у нас, и навсякъде другаде в евросъюза болезненото свиване ще продължава до момента, в който просто индустрията няма да може да съществува.

А производството на стомана е стратегически актив. Не е случайно, че във Великобритания одържавяват British Steel, защото собственикът на легендарното предприятие планираше да го затвори.