Икономиката на Турция през 2026 г. се очаква да нарасне с 3,4%, и с 4% - през 2027 г., според новата прогноза за брутния вътрешен продукт (БВП) на страната на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). През изминалата 2025 г., БВП на съседната ни страна е нараснал с 3,6%. Така че за тази година се прогнозира забавяне на икономическия растеж, отчасти поради строгата парична политика на турската Централна банка.

Сред основните опасения, посочени от Централната банка, са високите цени на енергоносителите поради войната в Близкия изток и геополитическата несигурност, пише "Комерсант".

В изявлението на финансовия регулатор, за първи път от няколко месеца се сигнализира отчетливо за евентуално повишаване на основните лихви, при засилване на проинфлационните рискове.

През март, по данни на Turkstat (статистическия институт на страната), инфлацията в Турция е била 30,8%. Това е значително по-ниско от пиковите нива от предходните години (през 2022 г. показателят достигна 85,5%), но все още е значително над целевото ниво от 5%. През февруари ръстът на потребителските цени се оценява на 31,5%.

При такива темпове на инфлацията, намаляването на основните лихви крие опасност от ново ускоряване на инфлацията, посочва Световната банка. Трябва да се отбележи, че анализаторите като цяло одобряват подхода на турския финансов регулатор към парично-кредитната политика и признават "междинните" успехи в борбата с бързия растеж на цените.

Високите инфлационни очаквания обаче остават сериозен проблем за турската икономика - според последните данни, домакинствата очакват цените за една година да се повишат с близо 50%.

Централната банка на Турция се бори с наследството от своята нетрадиционна парична политика (която включваше понижаване на основните лихвени проценти, докато инфлацията нарастваше) от години, но досега не е успяла да промени очакванията - те остават изключително чувствителни към външни шокове.

Що се отнася до прогнозите на международните финансови институции, Световната банка очаква инфлацията в Турция в края на годината да достигне 28,3%, а МВФ - покозателят да е 28,6%.