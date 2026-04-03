Растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай по предварителни данни се е ускорил през първото тримесечие на 2026 г., въпреки войната в Иран, пише Nikkei.

Икономисти, анкетирани през март от Nikkei и Nikkei Quick News, смятат, че китайската икономика е нараснала с 4,7% за първото тримесечие на годишна база, в сравнение с 4,5% годишно увеличение през четвъртото тримесечие.

Главният икономист от JD.com Шен Дзянгуан, коментира пред Nikkei, че китайската икономика е имала силен старт на 2026 година. По думите му, "износът през периода януари-март е бил особено силен. В същото време промишленото производство, секторът на услугите и инвестициите в инфраструктура надминаха очакванията, а цените показват стабилно тенденция на възстановяване."

Отбелязва се, че само през първите два месеца на 2026 г. (януари и февруари) добавената стойност в промишлеността в Китай е скочила с 6,3% на годишна база. А при продажбите "на дребно" нарастването е с 2,8% в сравнение със същия период на миналата година.

Износът през януари и февруари като цяло е нараснал стремително с 21,8% на годишна база, тъй като доставките за Югоизточна Азия компенсират продължаващото намаление на износа за Съединените щати.