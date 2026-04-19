Днес е закриването на един от най-известните и чакани музикални събития в света - Фестивалът за музика и изкуства Coachella Valley в Калифорния. Тази година е юбилейното двадесет и пето издание, като сред най-известните изпълнители са Джъстин Бийбър, Сарбина Карпентър и Карол Джи. Макар на пръв поглед събитието да е с културен и развлекателен фокус, цените - от билетите до чашата с кола - разкриват съвсем друга перспектива - двуседмичен стероид за местната икономика.

Двете основни сфери на дейност в региона са селското стопанство и развлеченията, които всяка година привличат известни личности. "Да, богатите и известните имат зимни домове тук. Да, тук се провеждат едни от най-известните развлекателни събития в света. Но по-голямата част от хората, които живеят и работят тук целогодишно, не са богати и известни. Много, много, много от тях се борят да оцелеят", казва пред NPR Джеф Крайдър - писател и историк, изследвал долината.

Макар голяма част от щандовете на Coachella да са на големи брандове от цялата страна, именно подобни събития дават възможност за печалба на местния бизнес извън пределите на фестивалното пространство.

Според губернатор Гавин Нюсъм музикалните фестивали Coachella и Stagecoach (който се провежда на същото място) генерират над 700 милиона долара годишно за икономиката на Калифорния и осигуряват над 10 хиляди временни работни места в различни сектори, включително производство на събития, логистика, хотелиерство и местни услуги. Отвъд преките печалби, през 2025 г. Coachella е генерирал медийно въздействие в размер на приблизително 908 милиона долара.

Според Yahoo Finance тази година се очакват над 125 хиляди посетители всеки уикенд от над 60 държави. Преведено икономически - полети, хотели, ресторанти, автомобили под наем и дори билети за музеи и други забележителности. Освен че са сред най-популярните продукти в културния сектор, фестивалите са и източник на сателитни разходи, а в случая на САЩ - и на крайно завишени цени и раздвоени потребители.

Колко струва подобно преживяване?

Билетите бяха разпродадени за по-малко от седмица, като стандартните тридневни започват от 550 до 650 долара, а VIP пропуските са между 1200 и 1400 долара. На вторичния пазар, разбира се, цените са значително по-високи, а голямата му популярност осигурява немалко кандидати.

Предлагат се и пакети за повече хора, както и с включен къмпинг с кола (от 160 до 620 долара допълнително за двама, плюс такса за временно пребиваване), палатка (690 долара за двама и 3000 долара за четирима) или хижа (за 2300 долара за двама).

От проверката ни в сайта Airbnb видяхме, че в региона на долината могат да се намерят задоволителни места за настаняване от 240 долара на вечер в хотелска стая за двама човека през последния уикенд до 20 800 долара в луксозна вила, като предложенията под 1000 долара преобладават.

Източник: Airbnb

Цените на храните и напитките са в пъти над реалната си стойност. Според потребители в социалните мрежи две буритота и вода с краставица струват 64 долара, четири парчета пица - 34 долара, гръцка салата - 15 долара, а плато с пилешки крилца и пържени картофи - 25 долара. На места пък сандвич с пилешко и пържени картофи достига 30 долара, а само картофите - 12 долара. Предлага се и четиристепенно VIP меню, приготвено от известни шефове, при покупката на специална добавка над цената на билета за 362 долара.

Безалкохолните напитки са около 7 долара, популярната в момента матча - 13 долара, а кафето стига 17 долара, дори да е определено от потребителя като "най-доброто фестивално кафе, което е пила".

Мнението на посетителите варира в двете крайности - докато част от тях намират цените за силно завишени и спекулирани, други напомнят, че това не е необичано за подобен тип събития. Според Food Bible на Super Bowl по-рано тази година Hammer Burger за споделяне е струвал 180 долара , начосът - 40 долара, а обикновен хот-дог - 20 долара.

Освен основните разходи, съществуват и по-незабележими, част от които могат да се избегнат. Паркингът за една нощ например струва 210 долара, като спането в колата е забранено според официалния сайт на събитието. Заключващи се шкафчета за зареждане на телефон са между 79 и 89 долара, а тези за безопасно съхранение на вещи - между 89 и 109 долара. Събитието има и собствен мърч, като суитчърът струва 90 долара, а колекционерският плакат - 20 долара.

Макар първоначалната идея на фестивала да е била да избегне именно комерсиализирането на музиката, днес Coachella е парад по-скоро на суетата и статута, отколкото на изкуството, а големият брой публикации в социалните мрежи са доказателство за това. От друга страна, всяка година събитието привлича стотиците хиляди посетители от целия свят, което се оказва икономически изгодно не само на местния бизнес, но и на този в други региони - голяма част от туристите се възползва от възможността да посетят други градове и щати в страната - както и на чуждестранните авиолинии.