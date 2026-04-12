САЩ категорично държат титлата на световен лидер по брой богати граждани. Към момента в страната живеят невероятните 24,5 милиона милионери според данни на UBS. Това означава, че приблизително един на всеки петнадесет американци притежава активи на стойност над един милион долара.

Още нещо - в САЩ живеят 40% от всички милионери в света. И бройката им се увеличава - макар и не чак с темпо като в Индия или Китай. Всеки ден американските милионери стават с по 1000 повече.

Но "милионер" вече е твърде общо понятие. Вътре в тази група съществува ясна йерархия:

Около 9,6 милиона души притежават над 10 милиона долара.

Близо 28 500 американци разполагат с над 100 милиона долара ликвиден капитал.

Клубът на свръхбогатите наброява малко над 700 души, които притежават лъвския дял от икономическото влияние.

Фактор за това да има толкова много милионери е и инфлацията - милион долара днес далеч не са това, което са били преди 15 години, камо ли преди 50.

География на парите: От Пето авеню до Силициевата долина

Ню Йорк остава безспорната столица на богатството с над 340 000 милионери, следван плътно от района на Сан Франциско и Лос Анджелис.

Истинската новина обаче е "голямото преселение". Традиционните финансови центрове губят позиции за сметка на градове с по-ниски данъци и по-добър климат.

Остин, Тексас, отбеляза главозамайващ ръст от 102% на милионерите за последното десетилетие, докато Маями и Уест Палм Бийч се превръщат в новите убежища за инвестиционни банкери.

Портрет на един американски милионер

Противно на клишето за наследници на бизнес империи с частни самолети, гигантски имения и т.н., данните рисуват друга картина. Близо 80% от милионерите в САЩ са първо поколение богаташи - хора, които са започнали от нулата.

Типичният профил изглежда така:

Възраст: Средно 62 години. Богатството в Америка все още е игра на търпение и натрупване.

Образование: 80% са завършили колеж, като много от тях са първите в семействата си с висше образование.

Навици: Те не харчат за статус, а инвестират. Средностатистическият милионер инвестира около 20% от дохода си ежемесечно и избягва дългове по кредитни карти.

Доход vs. Нетно състояние: Начинът на живот като капан

Тук стигаме до философския въпрос в бизнеса: какво всъщност е богатството? Дадено семейство може да печели 250 000 долара годишно, но ако харчат всичко за лизинг на скъпи коли и частни училища, тяхното нетно състояние може да е близко до нулата.

От друга страна, техният съсед, който кара 10-годишна Toyota, но притежава изплатено жилище и солиден пенсионен фонд, е истинският милионер в очите на данъчните и статистиката.

Затова и понякога състояние от $1 млн. може да се окаже недостатъчно за спокойно пенсиониране - ако човек е свикнал да живее твърде "на широко". Показателно е, че според цитирано от проучване на Harris Poll едва 36% от милионерите смятат себе си за богати хора, а даже и най-заможните споделят, че имат притеснения за парите си.

Данните на IRS (Данъчната служба на САЩ) често се разминават с тези на банки като UBS, защото данъчните следят годишния поток на пари, докато икономистите гледат натрупаните активи. Можеш да си "богат на хартия" (с висок доход), но "беден като църковна мишка" по отношение на активите.

Изводът е ясен: американската мечта не е умряла - тя просто е станала по-добра в математиката.