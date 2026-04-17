След години на пропуснати икономически възможности, сирийските петролни резерви в североизточната част отново са стратегически вариант за Дамаск след новото геополитическо стечение на обстоятелствата. като най-скорошната от тях е войната между САЩ и Израел срещу Иран и решението на последния да блокира Ормузкия проток, през който се изнася голяма част от петрола и газа от Персийския залив, пише популярната в Близкия изток медия Al Majalla.

Затварянето на пролива наруши глобалните енергийни потоци, карайки САЩ и големите вносители на енергия да търсят алтернативи, знаейки, че корабоплаването през пролива Баб ал-Мандаб (до Червено море) може да бъде спряно и от атаки на хусите от Йемен. Според документ, изготвен от американския пратеник Том Барак, Сирия е част от идеята. Въпреки цялата си сложност, Сирия заема стратегическо географско положение, което не може да бъде пренебрегнато.

Пристанищата Банияс и Тартус осигуряват директен достъп за износ към Средиземно море и Европа, докато Сирия предлага единствения жизнеспособен сухопътен маршрут, свързващ Ирак и Персийския залив от едната страна с Турция и Европейския съюз от другата. Може ли Сирия да се превърне в основен енергиен център? В края на краищата, това би заобиколило руския газ и би се конкурирало с амбициозните енергийни коридори на Израел.

Насърчаване на интереса

Идеята някога би се смятала за пресилена, но няколко фактора показват, че моментът може да е подходящ за различни избори. След падането на сирийския режим на Башар Асад на 8 декември 2024 г. усилията за възстановяване на петролния сектор се ускориха.

Законът "Цезар" (законодателство, очертаващо санкциите на САЩ срещу Сирия) беше отменен през декември 2025 г., банковите преводи SWIFT вече са възобновени, а Сирийската петролна компания (SPC) беше възстановена с президентски указ като единно образувание, което наблюдава цялата верига на стойността.

Миналият месец SPC участва в енергийната конференция CERAWeek в Хюстън, която вече е отворена за международни партньорства, особено с американски фирми. Водена от главния изпълнителен директор Юсеф Каблауи, фирмата представи проекти за дълбоководно проучване на инвеститорите. През февруари 2026 г. SPC подписа меморандум за разбирателство с Chevron и катарската Power International Holding за проучване на нефт и газ в сирийските териториални води.

Миналата седмица тя заяви, че Chevron е потвърдила намерението си да инвестира в офшорни райони, в очакване на окончателни договори. Що се отнася до въглеводородните ресурси на Сирия, моментът е подходящ. През януари Дамаск най-накрая си възвърна контрола на място върху основните нефтени находища в североизточната част на страната от полуавтономните Сирийски демократични сили (SDF), водени от кюрди, включително Ал-Омар, Коноко, Ал-Танак, Рмейлан и Ал-Сувайдия.

Това възстанови около 70% от сирийските петролни резерви под държавна власт, след като години наред те бяха държани от SDF. Правителството е отворено за възобновяване на износа и завръщане на западните енергийни компании, подкрепено от законодателни реформи, които позволяват пълна чуждестранна собственост върху проектите, и от инвестиционни обещания от Персийския залив на обща стойност 28 милиарда долара.

През февруари Барак заяви:

"Сирия ни впечатлява под ръководството на президента Ахмад ал-Шараа." Той определи политическото ръководство на страната като "фундаментален стълб в изграждането на фаза на възстановяване и стабилност".

Подписване на сделки

Американските фирми Baker Hughes, Hunt Energy и Argent LNG, заедно със саудитските фирми TAQA и ACWA Power, заявиха през февруари, че сформират консорциум за проучване и добив на нефт и газ в североизточна Сирия, обхващащ 4-5 проучвателни обекта.

Съвсем наскоро, на 5 април, SPC подписа договор със саудитската компания ADES, обхващащ поддръжката и разработването на съществуващи кладенци, както и пробиването на нови проучвателни кладенци, като се очаква производството на газ да нарасне с до 25% през първите шест месеца.

Сирия в момента води и преговори с големи международни енергийни компании за лицензи за проучване на нефт и газ, на фона на оценки, които сочат, че неоткритите запаси от газ може да възлизат на трилиони кубически метри.

В края на миналата година SPC подписа меморандум за разбирателство с американските фирми ConocoPhillips и Novatera за развитие на газовия сектор и увеличаване на производството от съществуващи находища, заедно с подобен меморандум с Dana Gas от ОАЕ за преразработване и разширяване на няколко стратегически находища.

Освен това, SPC продължава да обсъжда идеи с петролните гиганти Eni и BP, докато Дамаск изглежда отворен и за руски и китайски инвестиции, според Каблауи. Сирийското правителство очаква публичните приходи да се увеличат с около 149% през 2026 г., водени главно от приходите от петрол и газ.

Преди началото на гражданската война през 2011 г., производството на петрол в Сирия достигна пик от 380 000 барела на ден (б/д), но конфликтът и повредената инфраструктура доведоха до спада му до около 110 000 б/д до 2026 г. Сирийското правителство изчислява, че общите загуби в петролния сектор от 2011 г. насам възлизат на 115 милиарда долара.

Резерви и добив

Извличаемите резерви на Сирия се оценяват на 2,5 милиарда барела, с потенциал за генериране на годишни приходи до 6,1 милиарда долара, ако находищата бъдат пуснати отново в експлоатация. Проучване от 2010 г. на General Petroleum Corporation оцени петролните резерви на Сирия на около 27 милиарда барела, а газовите резерви - на 678 милиарда кубически метра, без офшорните резерви.

Ако се фокусираме върху съществуващите находища, добивът в Ал-Танак е спаднал с 97,5%. Газовият комплекс Conoco, който някога е произвеждал 13 милиона кубически метра на ден, е напълно спрял, а капацитетът за рафиниране в Хомс и Банияс е спаднал от 250 000 барела на ден до 50 000 барела на ден.

Газопроводната мрежа е претърпяла значителни щети и само 37% от електрическата мрежа на страната остава в експлоатация. Повече от 1000 км от мрежата в североизточна Сирия се нуждае от пълна подмяна. Каблауи подчертава, че тя е "сериозно влошена в резултат на химически отлагания и соли".

Според американския план, рехабилитацията на енергийната система в Северна Сирия ще струва около 30 милиарда долара. Възстановяването на сирийските нефтени находища ще изисква трифазна програма, която ще се проведе от 2026 до 2030 г. Основната част от програмата включва нискобюджетна поддръжка на кладенци и основни ремонти на инфраструктурата, за да се увеличи производството на петрол с 45 000 барела на ден и производството на газ с 25-50% чрез подкрепени от Саудитска Арабия технически споразумения.