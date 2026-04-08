Турция откри нов транзитен коридор за преминаване на стоки от Саудитска Арабия, който да служи като алтернатива на затворения Ормузкия пролив за придвижването на пратки към страните от по-широкия регион, съобщи турският министър на търговията Йомер Болат, цитиран от сайта "Хюриет дейли нюз".

"Стартирахме транзитна търговия чрез споразумение, сключено със Саудитска Арабия. По този начин продуктите, които не могат да преминат през Ормузкия проток, ще продължат да достигат до страните в региона, някои по тръбопроводи, а други чрез наземен транспорт", коментира Болат.

По думите на министъра, Турция вече е започнала да издава транзитни визи по споразумението си със Саудитска Арабия, което според него "ще помогне за поддържането на търговските потоци в Персийския залив и по-широкия регион".

Същевременно Болат отбеляза, че в момента светът преминава през период на голяма несигурност и затова турското правителство работи активно, за да предотврати "увреждането на икономическите интереси на Турция" при настоящата ситуация.