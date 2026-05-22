Нарастващите последици от климатичните промени върху въздушните системи представляват значително предизвикателство за сигурността, което пряко засяга икономическата жизнеспособност на България, ключовите рамки и бизнес климата у нас. Това показва цитиран от SeeNews анализ на De Re Militari - български екип от изследователи, анализатори и журналисти, фокусирани върху въпросите на сигурността и отбраната.

Като държава членка на НАТО и ЕС, България е здраво свързана с глобални сателитни платформи, които подпомагат навигацията, комуникацията, логистиката, паричните услуги и цифровото взаимодействие. Тази дълбока взаимозависимост превръща рисковете, свързани с космоса, в проблеми не само на сигурността, но и на икономическата стабилност и бизнес силата.

В днешния свят сателитните системи са жизненоважни както за операциите на правителството, така и за частния сектор.

България е зависима от тези системи за координация на трафика, телекомуникациите, авиационната навигация, финансовата координация и няколко виртуални удобства, които подхранват икономическата активност. Европейската космическа агенция заявява, че сателитните технологии са от основно значение за оперативната инфраструктура на съвременните икономики, включително по-малките държави членки като България, където те са важни за гарантиране на ефективност, взаимосвързаност и конкурентоспособност.

Следователно, всяко прекъсване, засягащо сателитната инфраструктура, има потенциал да предизвика верижна реакция в различни сектори едновременно. Изменението на климата добавя още по-сложност към стабилността на космическите системи. Рязките промени в атмосферната и слънчевата динамика предизвикват по-чести и интензивни космически метеорологични събития, като слънчеви изригвания, геомагнитни бури и изхвърляния на коронална маса.

Тези ситуации могат да възпрепятстват сателитните комуникации, да повлияят негативно на точността на позициониране и да нанесат краткосрочни или дългосрочни щети на космическите системи. Последните проучвания на космическата област на НАТО показват, че свързаните с климата промени в горните слоеве на атмосферата създават по-голяма несигурност в орбиталното поведение на спътниците и надеждността на системата, добавяйки оперативни рискове както за военните, така и за гражданските потребители.

По-конкретно, промените в земната атмосфера, дължащи се на повишените концентрации на парникови газове, като например охлаждането и свиването на термосферата, променят атмосферната плътност. Това движение нарушава начина, по който спътниците губят височина, и увеличава непредсказуемостта на атмосферното съпротивление, което затруднява проследяването на космическите отпадъци и гарантирането на точно проследяване на спътниците. За бизнеса това означава повишена вероятност от опасности от сблъсъци и прекъсвания на услугите, произтичащи от екологични аспекти, но напомнят на технически повреди.

Космическите услуги са признати за част от критичната инфраструктура съгласно Директивата NIS2 (Европейска комисия, 2022 г.). Като такива, тези системи работят под строги ограничения, по-специално изискването за непрекъсната наличност, което означава, че не могат лесно да бъдат изключени от интернет за проверка. Допълнителни предизвикателства включват ограничени прозорци за инсталиране на корекции, използването на остарели протоколи както в космическия, така и в наземния сегмент, както и експозиция чрез доставчици от трети страни и зависимости от веригата за доставки.

За разлика от по-изолираните системи в други сектори, сателитната инфраструктура е по своята същност взаимосвързана, което увеличава общата ѝ оперативна експозиция. Тези ограничения правят ефективната киберсигурност зависима от ранното откриване, отнасящо се до способността за идентифициране на необичайна активност на възможно най-ранния етап от атаката, преди тя да се превърне в по-широк инцидент.

На този етап критично значение става не само скоростта, но и способността за правилно тълкуване на наличната информация. Допълнителна сложност възниква, когато се въведат фактори, свързани с климата. В сателитно-зависимите системи това става по-трудно, когато условията на околната среда променят нормалното поведение на системата.

Следователно киберрискът се свежда повече до разграничението между техническа повреда, екологични смущения и злонамерена намеса. Тази неяснота въвежда рискове при вземането на решения, забавя времето за реакция и усилва икономическото въздействие. Екипите за реагиране при инциденти могат да работят при голямо натоварване, забавяйки решенията и оперативните прекъсвания в зависимите сектори.

В същото време кибератаките могат да бъдат погрешно интерпретирани, докато противниците могат да се възползват от периоди на оперативен стрес, когато капацитетът за мониторинг и реагиране е намален. Тази динамика е в съответствие с по-широките предизвикателства пред киберсигурността, наблюдавани в критичната инфраструктура. Наземният сегмент на космическите системи остава изложен на конвенционални киберзаплахи.

В България докладваните инциденти, засягащи промишлени и обществени системи, илюстрират как атаките срещу оперативната инфраструктура могат бързо да доведат до прекъсване на услугите.

Един пример включва предполагаем достъп до система за мониторинг на водноелектрическа енергия "Сборище" (МВЕЦ "Сборище"), илюстрирайки как дори ограничено компрометиране на SCADA среди може да повлияе на оперативната стабилност.

Взети заедно, тези примери съответстват на принципа за киберсигурност на предполагаемото нарушение, където системите са проектирани с очакването, че проникването и повредата не са изключителни събития, а оперативни реалности, които трябва да се управляват непрекъснато. За България тези развития са особено важни поради зависимостта ѝ от външно предоставени сателитни системи, а не от независима национална космическа инфраструктура.

Прекъсванията във функционалността на сателитите могат да повлияят пряко на транспортните системи, базирани на GPS, телекомуникационните мрежи, механизмите за финансово синхронизиране и синхронизацията на енергийната мрежа. От бизнес гледна точка тези прекъсвания се изразяват в оперативни забавяния, увеличени разходи, намалена ефективност и по-високо излагане на системен риск.

В този смисъл изменението на климата действа като умножител на риска, усилвайки съществуващите уязвимости в рамките на зависимите от сателитите икономически системи, вместо да създава изолирани технически повреди.

Допълнителна сложност възниква от пресечната точка между нестабилността на космическата система и киберсигурността. Сателитните мрежи и комуникационните системи са дълбоко интегрирани в киберпространството и разчитат в голяма степен на цифрова инфраструктура за предаване на данни, контрол и синхронизация.

Когато космическите метеорологични събития нарушават сателитните сигнали, те могат да създадат аномалии, наподобяващи кибератаки, като по този начин усложняват идентифицирането и определянето на инцидентите. В такива ситуации става все по-трудно да се прави разлика между естествени смущения и умишлени злонамерени действия, което може да доведе до забавени или неподходящи реакции от страна на съответните органи.

Освен това, системите, работещи в условия на нестабилност, стават по-уязвими към истински киберзаплахи. Злонамерени лица могат да използват продължаващите смущения, за да прикрият дейността си или да увеличат ефективността на координираните атаки. Това създава хибридна среда на заплахи, в която космическите метеорологични събития и кибератаките си взаимодействат, подсилвайки се взаимно и увеличавайки общия системен риск.

В българския контекст това води до по-голяма трудност при откриване на киберинциденти, по-висока експозиция по време на периоди на нестабилност на инфраструктурата и повишена сложност на процедурите за управление и реагиране при кризи. Икономическите последици от тези рискове са особено очевидни в критични сектори на българската икономика.

Транспортният и логистичният сектор зависи силно от GPS-базирани системи за управление на автопарка, оптимизация на маршрутите и координация на международните вериги за доставки. Следователно прекъсванията в сателитната навигация могат да доведат до забавяне на доставките, увеличени оперативни разходи и неефективност в трансграничната търговия.

По подобен начин финансовият сектор разчита на прецизни системи за синхронизация за обработка на транзакции, електронни плащания и синхронизация на пазара. Прекъсванията във времето, базирано на сателити, могат да повлияят на финансовата стабилност, да увеличат рисковете при транзакциите и да намалят доверието в цифровите финансови системи.

Енергийният сектор също е силно зависим от сателитно поддържаните системи за синхронизация за стабилната работа на електропреносните мрежи. Дори малки прекъсвания във времевите сигнали могат да доведат до дисбаланси в енергийната мрежа, увеличавайки риска от оперативна неефективност или прекъсвания.

Телекомуникациите и цифровите услуги представляват друга критична област на уязвимост, тъй като те разчитат на сателитна и наземна мрежова интеграция, за да поддържат глобалната свързаност. Всяко прекъсване в тези системи може да има широко разпространени последици както за бизнеса, така и за обществените услуги.

Европейската комисия класифицира такива инфраструктури като критични, подчертавайки тяхното значение за националната икономическа стабилност и сигурност. В българския контекст нарастващата зависимост от сателитни системи означава, че прекъсванията, свързани с космоса, вече не могат да се считат за изолирани технически инциденти, а трябва да се разбират като системни рискове с икономически последици на национално ниво.

Като член на НАТО, България е косвено зависима и от космическите възможности на НАТО, които поддържат не само отбранителни операции, но и по-широки международни комуникационни и навигационни системи. Последните изследвания показват, че свързаните с климата промени в горните слоеве на атмосферата увеличават несигурността в работата и надеждността на спътниците, като по този начин засягат както военните, така и гражданските приложения. Това подсилва идеята, че космическата инфраструктура се е превърнала в система с двойно предназначение, която има както сигурност, така и икономическо значение.

В отговор на тези нововъзникващи рискове е необходимо българските предприятия и институции да възприемат интегрирани подходи за управление на риска, които включват свързаните с космоса уязвимости в оперативното си планиране.

Това включва интегрирането на мониторинга на космическото време в рамките за управление на корпоративния риск, разработването на резервни комуникационни и навигационни системи и инвестиции в устойчива киберфизическа инфраструктура.

Освен това, непрекъснатото наблюдение на развитието на космическата сигурност на НАТО и Европейския съюз е от съществено значение за поддържане на ситуационната осведоменост и стратегическата готовност. Укрепването на планирането за непрекъснатост на бизнеса също е от решаващо значение, особено за сектори, които са силно зависими от данни в реално време и сателитна свързаност. Чрез включването на сценарии за риск, свързани с космоса, в стратегиите за управление на кризи, организациите могат да подобрят своята устойчивост срещу екологични и кибер-индуцирани смущения.

Този подход изисква сътрудничество между публични институции, частни предприятия и международни партньори, за да се осигурят координирани отговори на сложни и взаимосвързани заплахи. Изменението на климата все повече оформя оперативната стабилност на космическите системи, превръщайки това, което някога се смяташе предимно за екологичен проблем, в многоизмерен риск за сигурността и икономиката.

В България този риск се усилва от структурната му зависимост от външно предоставена сателитна инфраструктура, която е в основата на критични сектори като транспорт, финанси, енергетика и телекомуникации. В резултат на това, прекъсванията в космическите системи - независимо дали са причинени от космически метеорологични събития или утежнени от киберактивност - вече не могат да бъдат лекувани.