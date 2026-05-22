Късно снощи Германия реши да намали данъка върху въздушния трафик от юли до нивата от май 2024 г. в опит да стимулира авиационния сектор, предава Reuters. Международните авиокомпании отдавна се оплакват, че летенето до и от германските летища е твърде скъпо и заплашват да намалят присъствието си там.

През април кабинетът на германския канцлер Фридрих Мерц одобри планове за намаляване на данъка върху въздушния трафик от юли до нивата от май 2024 г. в опит да стимулира авиационния сектор.

Тази стъпка е в изпълнение на обещание от коалиционното споразумение между консерваторите на Мерц и социалдемократите за отмяна на увеличението на данъка от 2024 г., направено от предишното правителство. Таксата се налага на авиокомпаниите на германските летища, в допълнение към летищните такси.

Данъкът ще бъде намален с 2,50 евро на билет за полети на къси разстояния, 6,33 евро за полети на средни разстояния и 11,40 евро за полети на дълги разстояния. Намалението ще влезе в сила от 1 юли. Смята се, че разходите за федералното правителство ще бъдат около 170 милиона евро за втората половина на тази година и 355 милиона евро през следващите години.

Германия начислява данък върху въздушния транспорт (Luftverkehrsteuer) за всички пътници, излитащи от германски летища. За полетите, които се изпълняват изцяло в рамките на Германия, освен фиксирания данък, се начислява и стандартна ставка от 19% ДДС върху цената на билета.

Пътниците, които извършват прекачване (трансфер) на летище в Германия в рамките на един билет, са освободени от данък, ако престоят им в страната е кратък.