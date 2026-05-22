Тази седмица властите във Великобритания обявиха, че са постигнали дългосрочно търговско споразумение със Съвета за сътрудничество в Персийския залив на стойност около 5 милиарда щатски долара годишно, съобщиха световните медии.

Така Лондон укрепва връзките с партньорите от Персийския залив на фона на регионалната нестабилност от войната с Иран, пише Reuters.

Споразумението със Съвета за сътрудничество в Персийския залив, който се състои от Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, идва след ударите на САЩ и Израел срещу Иран през февруари, които предизвикаха ирански атаки срещу други страни в региона, оказвайки натиск върху енергийните и хранителните доставки.

"Във време на засилена нестабилност, днешното съобщение изпраща ясен сигнал за доверие - дава на британските износители сигурността, от която се нуждаят, за да планират предварително", заяви британският министър на търговията Питър Кайл.

Британското правителство заяви, че сделката ще бъде на стойност 3,7 милиарда британски лири (4,96 милиарда долара) всяка година в дългосрочен план, повече от два пъти повече от предишната оценка, че ще бъде на стойност 1,6 милиарда британски лири, тъй като окончателното споразумение отиде по-далеч както по отношение на либерализацията на търговията, така и по отношение на ангажиментите в сектора на услугите, отколкото се очакваше по-рано.

Споразумението ще премахне 93% от тарифите на GCC върху британски стоки, което се равнява на премахването на тарифи на стойност 580 милиона британски лири до десетата година от споразумението, като две трети от тарифите ще бъдат премахнати веднага щом споразумението влезе в сила.

Правителството заяви, че автомобилите, аерокосмическата промишленост, електрониката и храните и напитките ще бъдат сред секторите, които ще се възползват, като зърнените храни, сиренето чедър, шоколадът и маслото ще станат без тарифи.

В замяна Великобритания намали тарифите за GCC, въпреки че основният износ на страните за Великобритания, петролът и газът, вече са без мита.

По отношение на услугите, Великобритания си осигури настоящия достъп до GCC, така че бизнесът да може да се разширява, без да се сблъсква с нови бариери, докато страните от Персийския залив също могат да развиват собствените си сектори на услугите чрез споразумението.

Споразумението не променя и не отслабва британските стандарти за опазване на околната среда или защита на данните, а също така не съдържа никакви формулировки относно правата на човека, заяви британското правителство. Някои активисти предупредиха британското правителство да не пренебрегва правата на човека във всяка сделка със GCC.

Том Уилс, директор на Движението за търговска справедливост, заяви, че "като не е договорила никакви приложими защити на правата на човека в рамките на споразумението, Обединеното кралство е направило морална крачка назад".

Споразумението съдържа глава за защита на инвеститорите, която разширява разпоредбите до трите държави от GCC, които преди това не са били обхванати от такива договори, и включва уреждане на спорове между инвеститор и държава, механизъм, който Уилс също критикува, че позволява на инвеститорите от Персийския залив да съдят британското правителство.