Затварянето на Ормузкия проток принуди премиум автомобилните производители да прибегнат до въздушен транспорт, за да доставят поръчките си до заможни клиенти в региона.

Ferrari, Rolls-Royce, Bentley и Maserati вече работят с алтернативни логистични схеми, след като морските маршрути към Персийския залив са практически блокирани от началото на март, пишат FT и местни медии.

Суперколи на борда на товарни самолети

Ferrari спря повечето доставки за страните от Залива в средата на март, след като морските автовози не успяха да влязат в региона. Италианската марка потвърди, че продължава да транспортира по въздух ограничен брой персонализирани автомобили, като предлага на някои клиенти да пренасочат поръчките си към пазари извън региона.

Maserati от своя страна изцяло преустанови доставките, позовавайки се на "изключително критични" транспортни условия.

Bentley избра различен подход — изпълнява текущите поръчки с автомобили, складирани предварително в региона, вместо да изпраща нови. Rolls-Royce, собственост на BMW, работи с логистични партньори за поддържане на доставките, а главният изпълнителен директор Крис Браунридж определи Залива като "ключов пазар" за марката.

Цените за въздушен превоз скочиха рязко

Транспортирането на луксозни автомобили по въздух не е новост — някои купувачи на лимитирани модели редовно са плащали за по-бърза доставка, въпреки че тя струва около три пъти повече от морския превоз. Но от началото на конфликта разривът се е задълбочил допълнително.

Според данни на логистичната платформа Freightos, средната цена за въздушен карго превоз от Европа до Залива е достигнала около $2,96 на килограм — с около две трети повече в сравнение с периода преди войната. За автомобил, изискващ специализирана обработка, реалните разходи са значително по-високи.

Пазар, който трудно се замества

Регионът е непропорционално важен за премиум сегмента. Клиентите в Залива поръчват най-скъпите и най-персонализираните версии на моделите — при Ferrari индивидуалните опции генерират около една пета от приходите от автомобили.

Новите поръчки вече се забавят: поне един европейски производител е замразил планове за разширяване на дилърската си мрежа в Саудитска Арабия и отчита спад на посещенията в шоурума в Абу Даби.

Пренасочването към пазари като Япония е теоретична опция, но не и равностойна алтернатива — арабският купувач избира конфигурации, които трудно се пласират другаде.

Тази криза се наслагва върху вече напрегната глобална картина при премиум авто сегмента. Производителите се справят с по-високи мита в САЩ и рязко забавяне на продажбите в Китай.

Бившият главен изпълнителен директор на Aston Martin Анди Палмър го формулира директно: индустрията преминава през "един от най-трудните периоди" в историята си — с едновременни предизвикателства на почти всеки значим пазар.