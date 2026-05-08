Турският производител на електрически автомобили Togg обяви, че си партнира с китайския гигант в производството на батерии CATL за съвместно разработване на платформа за шаси за новото му семейство автомобили от B-сегмента, съобщава Daily Sabah. Марката си сътрудничи с CAIT - дъщерно дружество на CATL, за съвместно разработване на въпросната обща платформа.

Вместо да приема готово решение, Togg ще допринесе активно с инженерен опит в процеса на разработка, оформяйки платформата според собствения си продукт и нуждите на потребителите, според компанията. Споразумението бележи първия проект за пътнически автомобили в чужбина за платформата.

Двете компании ще разработят съвместно три модела от B-сегмента, като първият модел е планиран за масово производство през 2027 г., според компаниите.

Източник: CATL

"Съгласно споразумението CAIT ще допринесе със своята технология и инженерен опит за шаси Bedrock, като същевременно ще работи в тясно сътрудничество с Togg за съвместно разработване на платформата за три модела от новото семейство автомобили от B-сегмента на Togg", заявиха от китайската фирма.

"Разработена в съответствие с продуктовата стратегия на Togg, очакванията на потребителите и екосистемата за мобилност, платформата ще поддържа електрически превозни средства от следващо поколение за турския и европейския пазар, като Togg ще играе определяща роля в оформянето на потребителското изживяване, продуктовите изисквания и дигиталната архитектура", добавят от компанията.

Партньорството ще подпомогне разработването на нови електрически превозни средства за турския пазар, каза Togg, а моделите ще бъдат достъпни в Турция постепенно от средата на следващата година.

Фуат Тосялъ, председател на борда на директорите на Togg, изрази голямо удовлетворение от партньорството, подчертавайки, че те подхождат към мобилността не само като продуктова категория, а като цялостен въпрос, включващ технологии и екосистема.

"Ние извеждаме партньорството си отвъд конвенционалните взаимоотношения с доставчици и ги превръщаме в стратегически. Те ще създават споделена стойност и бъдещето заедно. Ставаме част от целия процес на разработка, като отговаряме по-ефективно на нуждите на потребителите и същевременно допринасяме за развитието на тази екосистема в нашата страна", коментира представителят на турската автомобилна компания.

"Това сътрудничество представлява още един важен етап в глобалното разширяване на шасито CATL Bedrock след масовото му производство на китайския пазар", заяви от своя страна Робин Зенг, председател и главен изпълнителен директор на китайското дружество.

По думите му колаборацията ще служи и като еталонен проект в областта на интегрираните интелигентни шасита, укрепвайки глобални партньорства, ускорявайки електрификацията и прехода към нисковъглеродна мобилност на нововъзникващите енергийни пазари."

Компанията CATL е специализирана в производството на батерии за електрически автомобили и е най-големият им производител. През 2024 г. пусна на пазара така нареченото шаси "скейтборд", рекламирайки безопасността като ключов фактор за продажба.

Миналата година от компанията заявиха, че ще си партнират с Changan Mazda за разработване на електрически превозни средства, базирани на нейните шасита.