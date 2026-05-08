Ценовото рали, което изстреля златото и среброто до рекордни върхове през 2025-а може да се ускори отново, ако бъде постигнато мирно споразумение между САЩ и Иран. Това съобщиха пазарни наблюдатели пред CNBC, след като цените на благородните метали се повишиха в края на работната седмица.

Спот цената на златото скочи с 1,2% до 4750 долара за унция в четвъртък, на фона на надеждите, че САЩ и Иран може би са близо до споразумение за прекратяване на войната.

Златото и среброто отбелязаха рекордни ралита през 2025 г., като се покачиха съответно с 66% и 135% през годината. Въпреки това, през 2026 г. те отбелязаха много по-волатилна търговия, като фючърсите на среброто претърпяха най-големия си еднодневен удар от 80-те години на миналия век в края на януари, а златото падна с повече от 10% от пика си през януари.

След избухването на войната между САЩ и Израел с Иран на 28 февруари репутацията на златото като "безопасен" актив във времена на смут е подложен на натиск, тъй като някои от двигателите на неговото възход са поставени под въпрос.

Потенциалът за по-високи лихвени проценти, по-силният щатски долар в резултат на скока в цените на петрола и излизането от позиции на търговците допринесоха за скорошния му спад, особено след като жълтият метал влезе в конфликта "значително свръхкупен", според Рос Норман, главен изпълнителен директор на уебсайта за благородни метали Metals Daily.

Това даде на дилърите причина да реализират печалба и на пазара да се консолидира, тъй като търговците продадоха най-добре представящия се актив, заяви той пред CNBC.

Франсис Тан, главен стратег за Азия в Indosuez Wealth Management, описва този имот като "доста полезен" по време на пазарните сътресения през март.

"Ако погледнете месец март, ако сте инвеститор с известно разпределение в злато през този период, вие сте се радвали на доста силна възвръщаемост и може би бихте могли да покриете част от загубите си от акции. Така че, златото като сигурно убежище със сигурност е изиграло своята роля."

По време на конфликта златото се търгуваше обратнопропорционално както на цените на петрола, така и на щатския долар.

"Доларът и златото се повишиха, като първото видя потоци от горещи пари, тъй като енергийните доставки се задушиха, докато доларът спечели благодарение на потоците от сигурни убежища", добавя Норман.

"Мирно споразумение би означавало, че тези попътни ветрове отслабват и ние виждаме това точно сега. Сякаш ръчната спирачка е била освободена от златото и среброто."

Какво следва?

Филип Гейселс, главен стратегически директор в BNP Paribas Fortis, отдавна вярва в ценовия възход на златото и среброто и убеждението му, че предстои още ръст за металите не се е разколебало, дори когато волатилността продължава да обхваща пазарите на благородни метали. Той смята, че вижда спада в цените на златото и среброто като "фаза на консолидация".

"Този ​​път благородните метали показаха силна корелация с акциите. И двете бяха засегнати най-вече от опасенията, че инфлацията ще повиши лихвените проценти", каза Гейселс. "В нашия свят лихвените проценти са като гравитацията. Когато лихвените проценти се покачват, гравитацията се увеличава и всички активи се свалят, включително благородните метали."

С проточването на войната с Иран, което доведе до предупреждения за ценови шокове и забавяне на икономическия растеж, пазарите се втурнаха да анализират цените при спиране на циклите на парично облекчаване в различни големи икономики, като се очаква някои централни банки да повишат лихвените проценти, за да предотвратят въздействието на завишените цени на енергията.

Оптимизмът обаче се появи отново, след съобщенията тази седмица, че САЩ и Иран може би са близо до постигане на мирно споразумение. Гейселс отбелязва, че благородните метали сега се възстановяват заедно с акциите.

"Очакваме светският бичи пазар на златото и среброто да се възобнови и металите да достигнат нови исторически върхове в не толкова далечно бъдеще, потенциално тази година", коментира експертът.

Според редица анализатори, ако наистина бъде подписано трайно мирно споразумение между САЩ и Иран, вероятно златото ще започне рязък ценови ръст нагоре, а среброто ще се възползва от подобрените икономически настроения, по-силното индустриално търсене и по-големия апетит на инвеститорите за риск. Ако обаче преговорите се провалят, златото може би пак ще поведе първоначалния си ход към безопасно убежище, а по-стегнатият физически пазар на среброто означава, че то също може да навакса много бързо.