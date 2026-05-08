Идеята за нови 10%-ни всеобхватни мита на президента на САЩ Доналд Тръмп са застрашени, след като федерален съд ги обяви за незаконни, нанасяйки втори голям удар тази година върху характерната икономическа политика на президента, съобщава CNN Business.

Съдиите в Международния търговски съд на САЩ постановиха, че администрацията на Тръмп не е имала основание да въведе тарифи съгласно търговския закон от 1974 г., известен като Раздел 122. Администрацията започна да въвежда тези мита, след като решение на Върховния съд по-рано тази година вече обяви най-масовите ѝ мита за незаконни.

Въпросните мита са необосновани с оглед търговско законодателство от 70-те години, но само по отношение на две частни компании вносители и на щата Вашингтон, пише Reuters. Тоест, митата продължават да са в сила за всички останали вносители.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде на Европейския съюз срок до 4 юли да ратифицира търговското споразумение със САЩ, след като по-рано заплаши, че ще увеличи митата върху вноса на автомобили още тази седмица, ако това не се случи, съобщава Bloomberg.

Вчера Тръмп обяви, че е определил новия краен срок след разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той заплаши, че ще увеличи митата върху стоките от блока, ако споразумението не бъде финализирано до лятото.

Поредната заплаха от страна на Доналд Тръмп дойде, след като ЕС не успя да финализира дълго отлаганото търговско споразумение, въпреки заплахата на американския президент, че ще повиши митата върху вноса на европейски автомобили в САЩ до 25%.