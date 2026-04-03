Точно преди година Доналд Тръмп застана в градината на Белия дом и обяви най-мащабния пакет мита на Съединените щати от десетилетия.

Президентът нарече 2 април "Ден на освобождението". Обещанията бяха подобаващо грандиозни: прераждане на американската индустрия, трилиони долари за хазната, завръщане на местните производители на територията на страната и увеличаване на работните места.

Дванадесет месеца по-късно обаче резултатите са много по-скромни от реториката.

Дългът расте, а митата паднаха пред Върховния съд

Въпреки твърденията на Тръмп, че митата ще свият федералния дълг, през март той надхвърли 39 трилиона долара. Същевременно приходите наистина са нараснали, като Министерството на финансите е отчело 195 милиарда долара за фискалната 2025 г. спрямо 77 милиарда година по-рано.

Въпреки това обаче, бюджетният дефицит е намалял съвсем леко - от 1,82 на 1,78 трилиона долара, пише MarketWatch.

През февруари 2026 г. Върховният съд на САЩ постанови, че митата са незаконни, наложени на база Закона за извънредните икономически правомощия от 1977 г., чийто обхват не позволява подобни мерки. Администрацията бързо въведе заместващи вносни такси по Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., но и те вече са оспорени пред съда.

Американската митническа служба работи по механизъм за възстановяване на средствата на засегнатите бизнеси, а компании като Costco вече са завели дела срещу правителството.

Кои индустрии загубиха най-много?

Сред най-засегнатите сектори е автомобилният. Компанията General Motors е отчела 3,1 милиарда долара разходи от мита за 2025 г. и очаква допълнителни 3-4 милиарда за 2026 г. При Ford пък те възлизат на 2 милиарда долара, като се предвижда сумата да е същата и през тази година.

На този етап и двете компании избират да не прехвърлят разходите върху купувачите. "Те знаят, че клиентите им няма да понесат поскъпване. Превръща се в борба за пазарен дял", обяснява пред MarketWatch Джоузеф Юн - анализатор в Edmunds.

Елспертите от Cox Automotive прогнозират, че американските производители ще продадат 15,8 милиона автомобила тази година, което е спад от 16,3 милиона, сравнено с купените през 2025 г.

Строителният сектор също изпитва големи затруднения. Еднофамилното жилищно строителство се е свило с около 7% през 2025 г., а разходите за материали са нараснали с 3% на годишна база към февруари, показват данни на Националната асоциация на строителите на жилища.

"Несигурността сама по себе си е разход", обяснява Робърт Диц - главен икономист на асоциацията. "Когато хората влагат капитал и трябва да решат колко земя да закупят или колко разрешителни да изтеглят, те трябва да знаят колко струва построяването на един дом."

Спад на търговията между САЩ и Китай

Американският внос от Китай е спаднал с около 30% миналата година, а китайският износ към САЩ - с над 25%. В края на 2025 г. китайските стоки са представлявали по-малко от 10% от общия американски внос - ниво, сравнимо с това от 2000 г., и далеч под 20% от 2016 г. - годината на първото президентство на Тръмп, съобщава BBC.

"Много е драматично и много е категорично. Не очаквайте нещата да се върнат към нормалното ", коментира пред британската медия Дейвин Чор - професор и ръководител на катедрата по глобализация в Tuck School of Business към Dartmouth University.

Междувременно, търговските партньори на Вашингтон се обърнаха към трети страни, в опит да постигнат по-голяма пазарна независимост от САЩ. Наскоро Канада намали митата върху китайски електромобили от 100% на 6,1%. Този рязък завой към Пекин е пряк удар за американските автомобилни компании, които традиционно доминират на канадския пазар.

Дългоочакваната сделка с Индия - заслужаваше ли си?

Сред страните, преговаряли най-дълго за облекчаване на тарифите, е Индия. След почти година на напрежение, включително удвояване на митата до 50% заради продължаващото индийско закупуване на руски петрол, двете страни постигнаха временна сделка през февруари 2026 г. Тогава Вашингтон намали ставките на 18%, а Делхи се ангажира да закупи американски стоки за 500 милиарда долара и да отвори пазара си, съобщава Bloomberg.

Решението на Върховния съд обаче промени разпределението на силите. "Съдебното решение премахна основния лост зад търговските споразумения, с които Тръмп извлече сериозни отстъпки от партньори като ЕС, Япония, Южна Корея и други", посочва Аджай Шривастава - основател на делхийския аналитичен център GTRI. По думите му Индия трябва да преосмисли направените концесии.

Какво се случи с долара?

Доларовият индекс е паднал с близо 10% през 2025 г. - най-слабото му представяне от 2017 г. насам. Причините за това са реакцията на инвеститорите на тарифната несигурност, атаките на Тръмп срещу Федералния резерв и дистанцирането от съюзниците, обобщават от Reuters.

В началото на 2026 г. доларът се е съвзел с около 1,6% - най-доброто му тримесечно представяне от края на 2024 г., подкрепено от статута на САЩ като енергиен износител и от търсенето на долара като сигурно убежище в условия на война на Близкия изток.

Дългосрочният проблем обаче не е отминал - последните данни на МВФ потвърждават постепенен спад в дела на долара в световните валутни резерви.

Цените — единственото, което наистина е нагоре

Единственото, което "Денят на освобождението" постигна трайно, е по-висока инфлация. Около 55% от новите мита са прехвърлени върху потребителите, което е увеличило американската инфлация с около половин процентен пункт до приблизително 3%, изчислява Goldman Sachs,.

Въпреки това, икономиката все пак е нараснала с 2,1%, а безработицата в края на 2025 г. е 4,4%. "Създаден е много шум, но е трудно да се каже, че са налице много значителни негативни макроикономически ефекти", обобщава икономист, цитиран от BBC.

Разбира се, идва и въпросът какви щяха да са показателите без резките движения на Тръмп и дали позитивите не са по-скоро въпреки, отколкото благодарение на тях.

На този етап резултатите от агресивната митническа политика на Доналд Тръмп са противоречиви. Независимо от твърденията, че политиките са насочени към подкрепа на местния бизнес, ключови сектори в страната търпят загуби заради проблеми с цените на горивата, липсата на материали, внасяни от други страни и ниската покупателна способност на местното население.