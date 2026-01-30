Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че властите декларират за негодни всички самолети, произведени в Канада, и заплаши да наложи 50-процентна тарифа върху въздухоплавателни средства, произведени в страната.

Публикацията в Truth Social е насочена преди всичко към производителя Bombardier със седалище в Монреал, който произвежда бизнес самолети и по-рано е произвеждал машини за регионални полети. Засегнати обаче са и Airbus, чийто произвеждан в Канада модел A220 е все по-честа гледка по българските летища.

Той се базира на разработка на Bombardier и основният завод е в предградие на Монреал.

"Отменяме сертификацията на техните Bombardier Global Express и всички самолети, произведени в Канада, докато Gulfstream - велика американска компания, не бъде напълно сертифицирана, както трябваше да стане преди много години", написа Тръмп.

И допълни: "Ако по някаква причина тази ситуация не бъде незабавно коригирана, ще наложа на Канада 50-процентна тарифа върху всички самолети, продавани в Съединените щати."

Според президента Канада ефективно забранява продажбата на продукти на Gulfstream чрез същия този сертификационен процес.

Не е ясно дали Тръмп има законното право да декларира самолети за негодни - Белият дом не е публикувал изпълнителна заповед относно канадски мита за въздухоплавателни средства, а Тръмп не посочи конкретни механизми за декларирането им.

Нито един президент досега не е декларирал директно самолети за негодни за полети - решението винаги е оставяно на експертите по авиационна безопасност във Федералната авиационна администрация (FAA), отбелязва CTV.

"Използването на авиационната безопасност като инструмент в търговска война е изключително лоша идея", коментира пред медията Ричард Абулафия, управляващ директор на консултантската фирма AeroDynamic Advisory.

Ако Тръмп наистина приземи всички произведени в Канада самолети, това би било удар за американските авиокомпании и пътниците. Освен бизнес джетове, Bombardier произвежда регионалните самолети CRJ, използвани за свързващи полети между по-малки и по-големи летища. United, Delta и American Airlines използват регионални авиокомпании, които експлоатират CRJ за тези полети.

Според данни на Cirium има 2678 самолета на Bombardier, произведени в Канада и регистрирани в САЩ, експлоатирани от общо 1202 оператори. Само пътническите CRJ са 648, които извършват над 2600 полета дневно с общо 175 000 налични пасажерски места всеки ден.

Приземяването на тези самолети не само би причинило смущения в разписанията, но и може да остави много по-малки летища без обслужване. Регионалните авиокомпании са единственият източник на полети за 64 процента от американските летища.

Заплахата засяга и самолетите Airbus A220, които се произвеждат в Канада. В САЩ са в експлоатация 58 A220 - Delta разполага с 46, JetBlue с 10 и Breeze Airways с два.

Не е много ясно дали Тръмп знае, че и собствените му въоръжени сили разполагат с модифицирани самолети Bombardier със специално предназначение.

От думите на Тръмп не се разбира и дали заплахата обхваща само самолети или също хеликоптери. Канада е основен доставчик на граждански хеликоптери, включително медицински евакуационни, използвани за транспортиране на критично болни и ранени пациенти.

В по-глобален мащаб де-сертификация на Bombardier и на хитовия компактен авиолайнер на Airbus на един от най-важните авиопазари в света ще е изключително мощен трус. Също така е и показно какво може да се случи например при разрив между ЕС и Белия дом с абсолютно всички A320, A330 и A350 в САЩ.

Със сигурност преминалите през куп гафове и проблеми Boeing, които произвеждат Air Force One и новия изтребител F-47 ("кръстен" на 47-ия президентски мандат, който в момента Тръмп изпълнява) имат повод за усмивки.

За момента е ясно едно - американската гражданска авиация може и да не пострада от целия сюжет, но акциите на засегнатите компании и нервите на техните мениджъри определено вече страдат.