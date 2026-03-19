Най-накрая добри новини за наемателите в САЩ. Отстъпките на пазара за жилищни наеми са на най-високото си ниво за повече от десетилетие, съобщава CNBC. Причината: по-ниското търсене и по-голямото предлагане карат наемодателите да се конкурират за потенциални наематели, като предлагат всякакви стимули и безплатни услуги. А това в крайна сметка води до понижение на крайната цена.

Нека да разгледаме цифрите. През януари 16,6% от апартаментите, отдавани под наем в САЩ, са предлагали някакъв вид отстъпка, с един пункт повече от предходния месец и най-високото ниво отпреди повече от десетилетие през 2014 г., според RealPage Market Analytics.

Какво представлява отстъпка за наем в Америка?

Отстъпките за наем обикновено са еднократни стимули, безплатни услуги или предимства, като например безплатен наем за няколко месеца, безплатен паркинг или отказ от депозит за сигурност. Те са начин за привличане на наематели чрез намаляване на краткосрочните разходи за жилище при подписване на договор за наем, но без реално намаляване на цената на наема, според Redfin.

Наемодателите са склонни да предлагат тези видове привилегии, когато търсенето на имоти под наем е ниско, непроменено или дори намаляващо, както е в някои региони сега, съобщават от платформата за недвижими имоти.

"Нивата на отстъпките са се повишили през последните три години и сега са на най-високия си отстъпков процент от периода след Голямата финансова криза", според доклада на RealPage Market Analytics.

Жилищата клас А представляват най-големите отстъпки, с 11%, които останаха на нивото си от октомври. Но имаше 0,4% увеличение на отстъпките за жилища клас B (10,3%) и клас C (10,8%). Жилищата клас C представляват най-големия дял от предлаганите отстъпки. 23,1%.

Средната цена на наем за жилище в САЩ достига 4-годишно дъно

И докато отстъпките растат, цените на наемите достигат четиригодишно дъно, като средните днес са 1667 долара, което е спад с 1,7% в сравнение със същия период на миналата година.

Средният наем обаче все още остава висок на няколко ключови пазара, като Калифорния (2895 долара), Хавай (2869 долара), Масачузетс (2595 долара) и Ню Йорк (2592 долара).