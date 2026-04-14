В Чикаго - най-големият център на българската диаспора в САЩ, не се строят достатъчно жилища. И това е напът да доведе до огромен ръст на наемите, който заплашва да сложи край на ерата на "достъпния Чикаго".

В края на 2025 г. средният наем във Ветровитият град достигна около 1950 долара. През последните три години цените се увеличиха с близо 10%, а това може да срине имиджа му за сравнително евтин американски град.

Инвестиционна суша

През последната година новото строителство на апартаменти добави по-малко от 1% към съществуващото предлагане. Именно дисбалансът между търсене и предлагане води до по-високите цени. Само за последната година те са се увеличили с почти 3,5%.

Данъците са друг голям проблем. Сметките върху недвижимите имоти в окръг Кук са се увеличили много по-бързо от инфлацията през последните три десетилетия. Това добавя несигурност както за предприемачите, така и за собствениците на имоти, пише Bloomberg News.

Освен това, мащабното кредитиране за жилищно строителство е почти пресъхнало. Отпуснати са малко големи заеми, а традиционните кредитори се отдръпват. С това инвеститорите стават все по-предпазливи за големи жилищни проекти.

Засега Чикаго запазва мястото си в класацията по достъпни градове спрямо Ню Йорк и Сан Франциско, но експертите предупреждават, че това може да се промени. Липсата на нови строителни проекти вещае само едно - продължаващ натиск върху наемите за жилища.

Колко българи има в Чикаго?

Точният брой на българите в Чикаго остава обект на дебати. Въпреки че официалните данни от преброяванията на American Community Survey показват по-скромни цифри, в публичното пространство редовно се цитират между 100 000 и 200 000 души.

Различни анализатори посочват, че ако се включат смесените семейства и второто поколение емигранти, общността в града и неговите предградия вероятно надхвърля 100 000 души - мащаб, който съответства на населението на големи областни центрове в България като Стара Загора или Плевен.