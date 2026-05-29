Въпреки американската военноморска блокада в Персийския залив, продължаваща вече месец и половина, Иран успява да изнася петрол за Китай чрез разгъната мрежа от стари танкери, провеждащи прехвърляния на товари в открито море. Операцията, описана от The Wall Street Journal, разкрива границите на американската кампания за "максимален натиск" върху Техеран.

Механизмът е сравнително прост: санкционирани танкери натоварват ирански суров петрол и го прехвърлят на други кораби далеч от зоната на блокадата, като по този начин прикриват произхода му, преди той да достигне китайските пристанища.

Корабите получатели са предимно остарели и ръждясали танкери, чиито собственици са укрити зад непрозрачни структури. Те редовно изключват транспондерите си, пребоядисват идентификационните номера и сменят флаговете си с такива на държави с минимален надзор над корабоплаването.

Повечето прехвърляния се извършват в акватория по средата на пътя от Иран до Китай. Тя е с тихи води и неясен правен статут: в рамките на изключителната икономическа зона на Малайзия, но извън нейните териториални води. Малайзийски официални лица признават присъствието на флота, но обясняват, че нямат преки правомощия да се намесват.

Когато в началото на годината властите задържаха санкционирания танкер "Нора" и го глобиха с 33 000 долара, той се появи отново край иранската петролна база Харг Айланд по-малко от два месеца по-късно.

Пекин не само купува петрола, но и активно поддържа схемата. Много от танкерите регистрират законните си собственици в китайски градове, а значителна част от екипажите са китайски граждани. Китайски корабни компании открито публикуват обяви за работа на такива кораби, предлагайки допълнително заплащане за рисковата дейност, пише WSJ.

В началото на май Министерството на търговията на Китай за първи път официално задейства т.нар. Блокиращи правила от 2021 г., като нареди на китайски компании да не изпълняват американските санкции срещу пет вътрешни рафинерии, обвинени в преработка на ирански суров петрол.

Мярката дава право на засегнатите фирми да търсят обезщетение в местни съдилища от банки или застрахователи, прекъснали отношения с тях заради американския натиск.

По официални данни Китай не отчита внос на ирански петрол от 2022 г. насам, но по оценки на американска конгресна комисия Техеран е получил около 31 млрд. долара нефтени приходи именно от него - около 90% от всичките му чуждестранни продажби на петрол и близо 45% от държавния бюджет.

Аналитичната компания Vortexa изчислява, че около 90 млн. барела ирански петрол са се намирали извън блокадата към момента на влизането й в сила. Предвид времето за транзит до Китай и допълнително забавяне на плащанията, Иран вероятно ще получава приходи от петрол поне до октомври.

Пентагонът оценява, че блокадата е струвала на Техеран около 4,8 млрд. долара нефтени приходи - сума, която изглежда недостатъчна, за да постави режима на колене.