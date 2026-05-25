Гърция започва мащабна трансформация на Alimos Marina край Атина. Проектът за близо €100 милиона показва как страната все по-агресивно залага на яхтения и луксозния туризъм като източник на по-високи приходи и по-дълъг сезон.

След години на административни процедури и забавяния, гръцкото Министерство на туризма вече одобри строителното разрешение за реконструкцията на пристанището. Проектът ще бъде реализиран от REDS - дъщерна компания на Ellaktor Group, а основните строителни дейности трябва да приключат до 2028 г.

Най-голямото яхтено пристанище на Балканите

Alimos Marina не е просто поредното яхтено пристанище. Със своите 1100 места тя е най-голямата марина в Гърция и на Балканите, и една от най-важните бази за отдаване на яхти под наем в Източното Средиземноморие.

Разположена в близост до мащабния проект Hellinikon на Атинската ривиера, тя постепенно се превръща в част от по-широката стратегия на Гърция да изгради нов тип туристическа инфраструктура, насочена към по-богати посетители и услуги с по-висока добавена стойност.

Новият проект предвижда Alimos Marina да се превърне в комплекс, който съчетава туризъм, недвижими имоти, търговия и развлечения. Плановете включват 5-звезден хотел, търговски площи, офиси, ресторанти, заведения, пешеходни алеи и велосипедни зони, както и модернизирани обществени пространства по крайбрежието.

Това е модел, който вече се използва успешно в други средиземноморски държави. Яхтените пристанища постепенно се превръщат от "паркинги за лодки" в луксозни туристически комплекси, които носят приходи не само от такси за акостиране, а и от хотели, ресторанти, магазини, поддръжка на яхти и услуги за заможни посетители.

Именно това обяснява защо инвестициите в подобна инфраструктура растат толкова бързо в Гърция, Турция, Хърватия и Италия.

Гърция вече е сред лидерите в отдаването на яхти под наем

Страната вече е най-големият пазар за яхти под наем в света според данни на сектора за 2025 г., с над 3000 плавателни съда, предлагани за туристически разходки и ваканции. Особено силен е сегментът на катамараните, където Гърция разполага с над 900 лодки.

Атина е сред основните центрове за този бизнес именно заради Alimos Marina и Lavrio Marina, докато Йонийско море привлича сериозен туристически поток чрез бази в Корфу, Лефкада и Превеза.

Пазарът е привлекателен и заради профила на туристите. Собствениците и наемателите на яхти харчат значително повече от масовите туристи, а морският туризъм позволява на Гърция да удължи сезона извън пиковите летни месеци.

Според Гръцката асоциация на яхтените пристанища секторът вече формира над 1,5% от БВП на страната и осигурява около 40 000 работни места.

Конкуренцията в Средиземноморието се засилва

Въпреки естествените си предимства - огромна брегова линия, острови и силен международен туристически бранд, Гърция все още изостава от страни като Италия, Испания и Хърватия по развита инфраструктура за яхтен туризъм.

Страната разполага с 61 официално определени яхтени пристанища, но едва 39 от тях функционират напълно. Именно затова Атина ускорява инвестициите в нови проекти по крайбрежието.