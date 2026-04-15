Гърция е увеличила капацитета си за производство на различни типове дронове до общо 4000 броя годишно, съобщават гръцки медии.

Сега дронове се произвеждат в два завода - в град Ахарнес (област Атика) и в района на град Ксанти (Северна Гърция), съобщава електронното издание на в. "Прото тема".

Според информация в международни медии, Иран, който от десетилетия инвестира в развитие на сектора, произвежда около 2800 - 3500 дрона годишно, допълва гръцкото издание.

Ако преди години Гърция е имала капацитет да произведе до хиляда дрона на година, сега производствените й възможности достигат четири хиляди, пише електронното издание на в. "Ефимерида тон синдактон".

В тази връзка министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас посочи, че програмата за развитие не безпилотни летателни апарати ще продължи с "геометрична прогресия, докато постигнем целта си".

Според публикация на електронното издание "Нюз авто", Гърция децентрализира производството на дронове . Позовавайки се на изказване на Дендиас, изданието съобщава, че освен двата завода, където се произвеждат дронове, са създадени и две мобилни производствени линии. Планирано е и изграждането на мобилни линии, които да бъдат разположени във всяко подразделение на гръцката армия, което ще създава възможност за сглобяване на дронове на място.

В завода в Ахарнес сега се произвеждат: малки дронове за разпознаване на цели, дронове за транспортиране на товари, дронове камикадзе, снабдени с взривни материали, както и безпилотни самолети с фиксирано крило, които да се използват при гасене на пожари и за нуждите на военновъздушните сили.