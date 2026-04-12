Учени от Московския авиационен институт (МАИ) разработват дронове с вграден изкуствен интелект (ИИ), които ще са устойчиви на загуба на GPS сигнал и ще бъдат оборудвани с автономни системи за разпознаване и анализ. Това каза пред ТАСС Антон Ляпин, ръководител на проекти в дирекция "Аеромобилност" на МАИ.

"Що се отнася до областта на дроновете с изкуствен интелект, в Московския авиационен институт учените са фокусирани върху разработването на различни системи за автоматизирано наблюдение и разпознаване.

Ключовият въпрос е увеличаването на автономността на устройствата - създаване на навигационни системи, устойчиви на загуба на GPS, разработване на бордово компютърно "зрение" и алгоритми с изкуствен интелект, които дават възможност на дрона не само да събира данни, но и да анализира обстановката и да взема решения директно по време на полет", сподели експертът.

Институтът работи и върху система за визуално-инерционна навигация за търсещи дронове, способна да картографира терена и да открива хора в реално време, отбеляза Ляпин.

Освен това, учените разработват руски контролери за полети с модул с изкуствен интелект за разпознаване на обекти, избягване на препятствия и автономно планиране на маршрути. При разработването на дронове, от МАИ се стремят не само да се увеличи радиуса на действие на безпилотните летателни апарати, но и да се осигури тяхната автономност в сложна среда.

"Това означава ниво на автономност, при което дронът поддържа прецизна навигация и изпълнение на мисията дори при липса на GNSS сигнал и загуба на радиоканал, разпознава обекти на борда в реално време и изисква минимална намеса от страна на оператора.

С други думи, основният фокус на инженерната работа е да се осигури способността на дрона да работи автономно на значителни разстояния, като същевременно поддържа точност на навигацията, достатъчна за мониторинг и мисии за търсене и спасяване", обобщава Андрей Березин, програмист в дирекция "Аеромобилност" на МАИ.