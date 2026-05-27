Казахстан проучва възможността за изграждането на четвърта голяма петролна рафинерия в страната. Още преди началото на проекта обаче се появяват сериозни въпроси около неговата цена и икономическа логика.

Според оценки на енергийния анализатор Нурлан Жумагулов инвестицията може да достигне $15 милиарда заедно с необходимата инфраструктура. Това е сума, сравнима със строителството на атомна електроцентрала, подчертава той.

Планираното съоръжение трябва да има капацитет за преработка на 10 милиона тона суров петрол годишно и да се превърне в една от най-големите индустриални инвестиции в Казахстан.

Проблемът не е рафинерията

Според Жумагулов ключовият въпрос е дали страната изобщо може да осигури достатъчно суровина за подобен проект. Допълнителен проблем е регулираният горивен пазар. Въпреки премахването на ценовия таван, властите допускат поскъпване на бензина и дизела с едва около 1 тенге на литър месечно.

"Икономиката на проекта остава под въпрос", предупреждава анализаторът. Според него Казахстан вероятно ще трябва да премине към изцяло пазарни цени на горивата до 2030 г., за да направи новата рафинерия рентабилна.

Сред вариантите е рафинерията да бъде изградена в района на Улитау, близо до нефтопровода Казахстан-Китай. Подобен сценарий обаче ще изисква мащабно разширяване на тръбопроводната мрежа.

По оценки на Жумагулов капацитетът на тръбопровода Атирау-Кенкияк-Кумкол трябва да бъде увеличен от 8 милиона до 25 милиона тона годишно. Освен това Казахстан вече изпитва логистични затруднения при транспорта на петролни продукти заради недостиг на локомотиви.

Това означава, че страната може да се нуждае и от нови специализирани тръбопроводи за бензин и дизел към основните потребителски региони.

На този фон анализаторът поставя под въпрос подхода на Казахстан към мегапроектите. Като пример той посочва рафинерията в грузинския Кулеви с капацитет от 1,2 милиона тона, изградена за около $700 милиона.

"Нашата страна има склонност да предпочита прекалено големи проекти", коментира Жумагулов.

Засега казахстанското Министерство на енергетиката е започнало само предварително проучване за осъществимост. Властите разглеждат варианти за доставки на суров петрол от находищата Кашаган и Тенгиз, както и чрез националната тръбопроводна мрежа.