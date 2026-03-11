Първата нова петролна рафинерия в Съединените щати от около 50 години ще бъде построена в щата Тексас. Това ще се случи с подкрепата на Reliance Industries, собственост на най-богатия индиец Мукеш Амбани, съобщи президентът Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа.

Проектът ще бъде реализиран от America First Refining, като съоръжението ще бъде разположено край пристанището Браунсвил и ще преработва изцяло американски шистов петрол. По думите на Тръмп потенциалната стойност на инвестицията може да достигне $300 милиарда, като той я определи като "историческа" и най-голямата в историята на страната.

Източник: EPA/БГНЕС

Според него новата рафинерия ще засили националната сигурност, ще увеличи енергийното производство и ще донесе значителен икономически ефект.

От компанията разработчик уточниха, че обявената сума включва и 20-годишно споразумение за покупка, преработка и дистрибуция на суровина. Очаква се рафинерията да преработи около 1,2 млрд. барела лек шистов петрол на стойност приблизително $125 милиарда и да произведе около 50 млрд. галона рафинирани продукти, оценявани на около $175 милиарда.

По данни на инвеститорите САЩ разполагат с излишък от лек шистов петрол, но с недостатъчен рафинериен капацитет, пригоден за неговата преработка, което прави проекта стратегически важен за вътрешната енергийна верига. Новото съоръжение ще бъде ориентирано и към износ, тъй като местоположението край Мексиканския залив позволява лесен достъп до международни пазари.

Обявяването на проекта идва на фона на повишена волатилност на цените на петрола заради напрежението в Близкия изток. По-високите цени на суровината увеличават интереса към разширяване на рафинерния капацитет в САЩ.

Анализатори обаче отбелязват, че по крайбрежието на Мексиканския залив вече се намират повечето от най-големите рафинерии в страната и поставят под въпрос необходимостта от нов завод.