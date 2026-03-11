Казахстан ще започне разработването на находище на антрацитни въглища Сарикум, разположено близо до град Балхаш в Карагандинска област. Добивът се планира да продължи около 25 години и ще бъде насочен основно към нуждите на металургията, индустрията и топлоснабдяването. Това съобщава местното издание inbusiness.kz, позовавайки се на публикуван план за минни дейности.

Според документа въглищата от находището са с високо качество и попадат в категорията антрацит — вид гориво с висока калорийността и топлинната си мощност, използвано в черната и цветната металургия, както и при производството на електроди, абсорбенти и други индустриални материали. Въглищата с по-ниски показатели ще се използват за отопление и битови нужди в Балхаш и близките населени места в Актогайски район.

Находка извън лидерите Русия и Китай

Антрацитът не е широко разпространен в Казахстан. В миналото е добиван в находището Жамантуз в Павлодарска област, но запасите там са били ограничени. По-голямата част от световните ресурси се намират в Русия и Китай, като през последните години руските доставки доминират при вноса на антрацит в Китай и се считат за високорентабилни.

Обикновено този вид въглища се добива подземно, тъй като пластовете са разположени на голяма дълбочина. В Сарикум обаче се предвижда добивът да се извършва по открит способ чрез рудник тип разрез, което вероятно е свързано със сложната геоложка структура на находището.

По публикувани данни средното съдържание на пепел във въглищата надхвърля 42%, но суровината може да бъде обогатявана и преработвана до концентрат. До 2050 г. се планира да бъдат добити около 20 млн. тона въглища от общи запаси, оценени на над 170 млн. тона към началото на 2025 година.

Производственият капацитет ще се увеличава постепенно - от около 10 хил. тона годишно в началото до 1 млн. тона около 2035 г., като това ниво ще се запази до края на 40-те години, след което добивът ще започне да намалява.

Изданието припомня, че находището Сарикум е било предмет на съдебен спор между Министерството на промишлеността на Казахстан и частна компания заради предполагаеми нарушения по договора за недроползване. По-късно се обсъждаше и възможността активът да бъде предложен на търг, докато се стигна до изготвянето на настоящия план за разработване.