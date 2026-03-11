Руската икономика е "на крачка" от стагфлация - ситуация, при която покачването на цените (инфлация) се съчетава със застой на икономиката. Това се казва в анализа на Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране (ЦМАКП), с който в-к "Известия" се е запознал.

Според оценките на Министерството на икономическото развитие на Русия, в началото на март годишната инфлация е около 5,7%. Слабото търсене и по-силната рубла спомагат за ограничаване на покачването на цените, отбелязват анализатори от Центъра. Икономическият импулс обаче остава слаб - повечето граждански индустрии изпитват стагнация, а рентабилността на предприятията намалява.

В същото време инвестициите намаляват, предимно в машини и оборудване. През януари 2026 г. БВП е спаднал с 2,1% на годишна база, след годишно нарастване с 1,9% за предходния месец.

Централната банка на Русия обаче смята настъпването на стагфлация за малко вероятно. Регулаторът заяви пред "Известия", че икономиката на страната ще продължи да расте (макар и бавно), а инфлацията постепенно ще се върне към целта от 4%.

Някои експерти обаче оценяват рисковете по различен начин. Олга Беленкая, ръководител на отдел "Макроикономически анализи" в международната финансова компания "Финам", отбелязва, че само пет от 28-те основни индустриални сектора са показали растеж през януари 2026 г. Високият основен лихвен процент вече сериозно ограничава инвестициите, добави Владимир Салников, заместник-генерален директор на Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране.

При благоприятен сценарий, инфлацията ще започне да се забавя, според Олга Беленкая от "Финам". Строгата парично-кредитна политика и намаленият бюджетен импулс обаче ограничават търсенето на стоки, което ще позволи на Централната банка да продължи да понижава основния лихвен процент. Според експерта, това може да доведе до съживяване на бизнес активността в края на годината и през 2027 г.

Въпреки това, остават рисковете инфлацията в Русия да остане висока и намаляването на лихвения процент да се забави, продължи експертът. В този случай рисковете за стагфлация биха могли дори да се засилят.

Заплахата от постепенен спад на икономическата активност в Русия също остава, според Владимир Салников от Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране. По думите му, основният проблем е слабата връзка между повишаването на ефективността, преразпределението на ресурсите и инвестициите. Високият лихвен процент пречи на този механизъм да заработи, макар че рязкото облекчаване на парично-кредитната политиката също би могло да бъде опасно.

За населението силната рубла е по-скоро плюс, тъй като повишава покупателната способност, отбеляза Наталия Милчакова от Freedom Finance Global. Високият лихвен процент обаче прави кредитите скъпи и ограничава потреблението.

Като цяло руската икономика продължава да е стабилна, добави Юлия Коваленко от Руския икономически университет "Плеханов". Тя обаче отбеляза, че санкционният натиск усложнява дейността на компаниите и изисква постоянна адаптация.