Европейската централна банка (ЕЦБ) скоро няма да понижава основните лихвени проценти, тъй като инфлацията се задържа около целевата си стойност от 2 на сто, а икономиката на еврозоната се развива стабилно. Такова е мнението на мнозинството от икономистите, участвали в проучване на Reuters.

Въпреки че инфлацията се е повишила незначително до 2,2 на сто миналия месец от 2 на сто през август, в докладите от заседанието на ЕЦБ, проведено на 10-11 септември, се посочва, че политиката ѝ е "достатъчно стабилна", за да се справи с евентуални инфлационни сътресения.

Финансовата институция запази основните лихви непроменени миналия месец за втори пореден път и предложи умерено оптимистична оценка за икономиката на блока.

ЕЦБ, след като намали лихвите по депозитите с 200 базисни пункта между юни 2024 г. и юни 2025 г., ще ги запази непроменен на ниво от 2 на сто на трето поредно заседание на 30 октомври, смятат всички 88 икономисти, участвали в анкетата на Reuters, проведена от 15 до 22 октомври.

Близо 72 на сто, или 63 от 88 души, смятат, че ЕЦБ ще запази лихвитите по депозитите тази година, а 57 на сто, или 45 от 79 анкетирани - не прогнозират промяна чак до края на 2026 година.

"Отсъствието на забавяне в последните данни за икономическата активност и инфлацията "затваря прозореца" за допълнително намаляване на основните лихви от ЕЦБ. Отказваме се от последното намаление в нашата прогноза и сега предвиждаме лихвения процент да остане на ниво от 2 на сто до края на 2026 г.", коментира Шаан Райтата, старши икономист във Vanguard.

Тази оценка контрастира с очакванията на Фед на САЩ за още две намаления на основните лихви тази година, където отслабващият пазар на труда получава предимство пред нарастващите инфлационни рискове, частично "подхранвани" от митата, показа друго проучване на Reuters.

"Еврозоната се справя с търговските бариери на САЩ по-добре от очакваното, което ограничава инфлационните рискове", заяви на 30 септември президентът на ЕЦБ Кристин Лагард.

Средното равнище на инфлацията ще е около 2 на сто средно годишно до 2027 г., показват медианните данни от проучването.

Перспективите за растеж в еврозоната също остават стабилни на фона на надеждите за фискални разходи, особено от Германия - най-голямата икономика в блока. Икономиката на еврозоната - според прогнозите от проучването - ще нарасне съответно с 1,2 на сто, 1,1 на сто и 1,4 на сто през тази, следващата и 2027 година.

Тези стабилни икономически перспективи обаче крият рискове за спад. По-голямата част от икономистите - 24 от 30 - отговорили на отделен въпрос, смятат, че е по-вероятно икономиката на еврозоната да расте по-бавно от очакваното през следващата година, отколкото по-бързо.

Според настоящите прогнози, икономиката на Германия ще нарасне с едва 0,2 на сто тази година и с 1,1 на сто през 2026 г. - което до голяма степен отговаря на юлската оценки, въпреки оптимизма относно плановете за разходи за инфраструктура в страната. Що се отнася до втората икономика в ЕС, тази на Франция, според проучването, растежът там ще бъде 0,6 на сто тази година и 0,9 на сто - през 2026 година.