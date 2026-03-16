Италия обмисля връщане към ядрената енергетика почти четири десетилетия след като затвори последните си реактори, като правителството на Джорджа Мелони вижда в атомната енергия начин да ограничи високите цени на електроенергията и зависимостта от вносен газ, съобщава Bloomberg.

По тяхна информация Рим вече води разговори с международни партньори за възможните технологии и модели за изграждане на нови мощности. Италиански представители са посетили Канада, за да се запознаят с най-новите разработки в сектора, а паралелно се обсъждат варианти с Франция, САЩ и Южна Корея.

По пътя към енергийна независимост

Стремежът към по-голяма енергийна независимост стои в основата на плановете. Италия е сред европейските държави с висока зависимост от внос на природен газ и беше силно засегната от енергийната криза през 2022 г., както и от последвалите колебания на цените на международните пазари.

Още през миналата година правителството прие нова нормативна рамка, която трябва да позволи изготвянето на национална стратегия за развитие на ядрената енергетика до 2027 г. Енергийни компании създадоха и изследователската структура Nuclitalia, която оценява икономическата целесъобразност на бъдещи проекти.

Властите разглеждат както изграждането на големи атомни централи, така и използването на малки модулни реактори, които се смятат за по-евтини и по-гъвкави за внедряване. Подобни технологии се обсъждат и в други европейски държави на фона на опитите за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива.

Какво предстои?

Връщането към атомната енергия обаче няма да бъде лесно. Италия 2 пъти е гласувала на референдуми за отказ от ядрена енергетика - след аварията в Чернобил през 1987 г. и след катастрофата във Фукушима през 2011 г. Освен политическите рискове, новите реактори изискват огромни инвестиции, дълги срокове за строителство и решаване на проблеми като безопасността, съхранението на отпадъци и съпротивата на местните общности, особено в сеизмично активни райони, коментират анализатори.