Източник: Balkan Services Екипът на Балкан Сървисис по време на отбелязването на 15-ата годишнина на компанията.

Една система може да управлява различни бизнеси. Но само правилният партньор може да я превърне в работеща за всеки от тях.

Това е ролята на "Балкан Сървисис" през последните 20 години - да превежда универсалната логика на бизнес софтуера на езика на конкретния клиент. Производствени предприятия, банки, застрахователни компании, доставчици на услуги и компании в сферата на възобновяемата енергия - на пръв поглед различни светове, които обаче могат да бъдат управлявани чрез една и съща платформа. Разликата не е в системата, а в начина, по който тя се внедрява, адаптира и развива. Именно там компанията изгражда своята стойност - в превръщането на технологията в реално работещ инструмент за бизнеса.

От внедряване към партньорство

Историята на "Балкан Сървисис" започва в период на естествена трансформация в софтуерната индустрия. Производителите постепенно се отдръпват от директната работа с клиенти и оставят внедряването в ръцете на партньори.

Това поставя начало на компанията - създадена от екип с опит и визия, който поема тази ключова роля. Още в самото начало е взето стратегическо решение внедряването на ERP системи да бъде допълнено с BI решения. Така се оформя цялостен подход - от събирането и структурирането на данни до тяхното ясно представяне и използване за вземане на решения.

По това време подобни проекти в България са рядкост. Именно затова "Балкан Сървисис" се утвърждава като пионер в интегрирането на ERP и BI решения на българския пазар.

Растеж, който следва знанието

Развитието на компанията не е просто въпрос на мащаб. То върви ръка за ръка с натрупването на знания, опит и способност за управление на все по-сложни проекти.

Големите клиенти изискват не само повече хора, но и по-дълбоко разбиране на процесите. Подобни проекти изискват екип с достатъчен капацитет, натрупан опит и способност да управлява тяхната комплексност. Затова растежът на Balkan Services е органичен - чрез изграждане на експертиза и дългосрочни взаимоотношения.

Днес голяма част от първите клиенти на компанията продължават да работят с нея - доказателство, че внедряването не е еднократен процес, а дългосрочно партньорство.

Консултантски подход, а не просто технология

Въпреки че оперира в IT сектора, "Балкан Сървисис" развива модел, в който водеща роля имат услугите, консултантският подход и партньорството с клиентите.

Техническата част е само част от проекта. Същинската работа започва с разбирането на клиента - неговите процеси, ограничения и цели. Често най-голямата стойност идва не от това да се изпълни първоначалното изискване, а да се преосмисли.

На практика това означава понякога да се препоръча различен подход, да се промени последователността на стъпките или проектът да бъде реализиран в по-подходящ момент. Този подход изисква доверие, но именно той води до устойчиви резултати.

2026 20 години Балкан Сървисис. 2024 Създават се Enterpoint и businessPace - готови за внедряване решения, които позволяват на компаниите бърз достъп до ползите на ERP и BI системите от висок клас. 2020 Balkan Services разширява портфолиото си с цялостни решения за финансово управление и оптимизация на процесите чрез партньорство с AMANA, днес част от групата Lucanet 2019 „Балкан Сървисис“ разширява портфолиото чрез стратегическо партньорство със Softоne Technologies. 2018 Balkan Services е организатор на първата по рода си конференция за бизнес софтуер в България - .digicompLead 2016 Balkan Services става на 10 години! 2016 Стартират NetSuite разработки за локализационни пакети за България, Румъния, Сърбия и Северна Македония. 2015 Стартира ново партньорство с NetSuite ERP - №1 облачна ERP система в света. 2014 Филип Мутафис и още един от съоснователите продават своите дялове. Компанията продължава своето развитие и фокус върху бъдещия успех, с нова визия и амбиции за растеж. 2013 Започва партньорство с Lucanet, водещ доставчик на решения за финансово управление и консолидация, което укрепва позицията на Balkan Services в сектора. 2009 Balkan Services е лидер на пазара по брой реализирани BI проекти. Компанията става бенефициент на проект за изграждане на цялостна инфраструктура и софтуер за предоставяне на ERP по модела SaaS. 2008 С добавяне на CRM към услугите ни, Balkan Services се превръща в един от пионерите на пазара, предлагащ заедно ERP, CRM и BI системи. 2007 Екипът се разраства, офисът се премества, стартират първи проекти в Румъния. Фокус върху ERP внедрявания под ръководството на Филип Мутафис, докато Владимир Рашев изгражда BI звеното. 2006 Регистрация на фирмата Balkan Services.

Как се изгражда работеща система

Всеки успешен проект следва ясна логика - анализ, предложение, внедряване, обучение и поддръжка. Но зад тази структура стои нещо по-важно: способността да се намери правилният баланс между технология и реални процеси в организацията.

Внедряваните системи в повечето случаи са утвърдени решения на водещи софтуерни доставчици, при които ключовият фокус не е върху разработката, а върху правилната настройка, адаптацията към конкретния бизнес и ефективното прилагане на добрите практики, заложени в тях.

В този контекст по-значимата роля е в комуникацията, анализа и адаптацията - така че системата да се впише естествено в съществуващата среда и да бъде разбираема и използваема от хората.

За "Балкан Сървисис" успехът не се измерва единствено с внедрена система, а с това как системите се ползват в компаниите след внедряването им. За това компанията отчита над 99% успешно реализирани проекти - резултат, който значително надхвърля средните нива в индустрията.

Рекордно висока клиентска удовлетвореност през 2025 г.

Дигитализацията като необходимост

През последните две десетилетия дигитализацията се трансформира от конкурентно предимство в базово условие за устойчиво развитие.

Регулациите, нарастващите изисквания за отчетност и интеграцията с държавни системи поставят бизнеса в среда, в която липсата на дигитална инфраструктура вече не е опция. В същото време динамиката на пазарите изисква висока скорост, гъвкавост и прецизност в управлението.

В такава среда ролята на "Балкан Сървисис" се разширява - от внедрител на системи към стратегически партньор, който подпомага на организациите да се ориентират в сложността, да се адаптират уверено и да изграждат устойчив модел на работа.

Моменти на преосмисляне

Както всяка развиваща се организация, и "Балкан Сървисис" преминава през етапи на преоценка и адаптация. Един от ключовите моменти идва през 2020 г., когато компанията преразглежда структурата си, портфолиото и начина на работа.

Това води до вътрешно преструктуриране и по-ясна визия за бъдещето. Подобни етапи са естествена част от развитието - особено в среда, която се променя бързо.

Поглед към следващите 20 години

Днес технологиите продължават да се развиват с ускорени темпове, включително в областта на изкуствения интелект. Но както и досега, водещият въпрос остава не самата технология, а нейното смислено приложение в бизнеса. А стойността идва от способността да се разпознават предизвикателствата и да се изграждат работещи решения.

Погледът е насочен уверено напред - към нови партньорства, нови индустрии и по-мащабно присъствие. Нарастващата нужда от надеждни партньори в дигиталната трансформация ясно очертава посоката, а "Балкан Сървисис" има амбицията и капацитета да бъде сред компаниите, които оформят бъдещето на дигиталната трансформация.

Компанията следи отблизо развитието на изкуствения интелект и киберсигурността и надгражда своята експертиза в тези области. Те променят изискванията към системите и данните, като все по-решаващи стават интеграцията, качеството на информацията, аналитичните възможности и скоростта на обработка. Това е направление със значим потенциал за бъдещо развитие.

В "Балкан Сървисис" убеждението е ясно и последователно: най-силният период за компанията тепърва предстои - с доказан опит, стабилен екип и възможности, които тепърва се разгръщат.