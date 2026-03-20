Около 70% от руските компании в ключови сектори като петрол и газ, банково дело, търговия на дребно и ИТ продължават да разчитат на чуждестранни системи за архивиране на данни, въпреки правителствения натиск за замяна на вносния софтуер, според проучване на технологичната фирма K2Tech, цитирано от бизнес ежедневника "Ведомости".

Американският доставчик Veeam представлява 32% от потреблението, следван от Veritas с 18%, Commvault с 16% и Dell EMC NetWorker с 8%. Други доставчици, включително IBM, Acronis и HPE, заедно съставляват около 7%.

Продължаващата зависимост от чуждестранен софтуер за архивиране подчертава предизвикателствата, пред които е изправена по-широката инициатива на Москва за заместване на вноса в ИТ сектора, тъй като компаниите дават приоритет на надеждността и съвместимостта пред политическия натиск за локализиране на критична инфраструктура.

По-ранно проучване на CNews и руския разработчик Cyberprotect изчисли, че местните решения представляват приблизително 50% от пазара на системи за архивиране.

Въпреки това, компаниите често запазват чуждестранни системи за най-критичните си операции, докато внедряват руски алтернативи като Cyber ​​Backup или RuBackup в по-малко чувствителни среди, казва Михаил Косцов, ръководител на услугите за компютърна инфраструктура в K2Tech.

"Около 20 на сто от компаниите използват множество резервни копия едновременно, обикновено комбинирайки две или три системи", заяви Косцов пред Ведомости.

Системите за архивиране са основен компонент на ИТ инфраструктурата и използването им е задължително съгласно руското законодателство. Изискванията за инсталиране на такива системи са посочени в заповед, издадена от Федералната служба за технически и експортен контрол (ФСТЕК), която регулира защитата на критичната информационна инфраструктура.

Американските доставчици са определяли индустриални стандарти в продължение на десетилетия, предлагайки по-широка функционалност и съвместимост от руските си колеги, каза пред "Ведомости" Юлия Липатникова, бизнес партньор по киберсигурност в Cloud.ru.

Техните продукти са също така дълбоко интегрирани с широко използвани софтуерни платформи, включително инструменти за виртуализация на VMware, системи за бази данни и корпоративен софтуер от Microsoft и Oracle.

В същото време Русия си е поставила амбициозна цел в рамките на своя Национален проект "Икономика на данните" поне 80% от организациите в ключови индустрии да преминат напълно към местен софтуер до 2030-а година.

В подкрепа на тази цел властите въведоха стимули за разработчиците, включително нулево ДДС, намалени ставки на данъка върху печалбата, преференциални заеми и политики за обществени поръчки, благоприятстващи местно разработения софтуер.