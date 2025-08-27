Инвестиция в подобряването на производителността или месечна такса "Спокойствие" за нормалната работа на бизнес процесите? Здрава основа, върху която стъпва цялата дейност на компанията или непрестанна техническа "червена лампа", която изисква още и още чисто нов и скъп хардуер?

Софтуерът може да бъде както едното, така и другото. Зависи от лицензионния модел.

През последните 10-15 години програмите все по-често се предлагат като SaaS услуга и това има немалко плюсове. Най-очевидните: потребителите получават постоянно развиващ се продукт без плащане на големи суми накуп, а разработчиците значително по-добре могат да планират своите приходи. Гигантите Adobe и Microsoft в огромна степен преориентираха стратегиите си около този модел.

Има обаче и друг възможен път за бизнеса. Той не е свързан задължително с преследването на най-новото и най-рекламираното, а залага на ефективност и на познатото и доказаното. Вторичният пазар на софтуер се развива с бързи темпове и по-изгодната цена е само една от причините за това.

За какво става дума?

"Вторичният софтуер се отнася до лицензи, които вече са били закупени и използвани от друга организация, но могат законно да бъдат препродавани съгласно законодателството на ЕС. Съдът на Европейския съюз потвърди, че безсрочни лицензи, които са били продадени в рамките на ЕС или ЕИП и надлежно деактивирани от предишния потребител, могат да бъдат прехвърляни и използвани повторно без проблем", обяснява пред Money.bg Якуб Силак, изпълнителен директор на софтуерния брокер Forscope.

Основана в Чехия, компанията е най-голямата в сферата на вторичния софтуер в цяла Централна и Източна Европа и оперира на общо 9 пазара, сред които е и българският. Тя работи както с бизнеси, така и с публични институции в различни държави.

Източник: Forscope

Според анализ на Forscope препродажбата на софтуерни продукти бележи ръст от 20% годишно в региона. Важен фактор със сигурност е цената - говорим за до 80% по-ниски разходи за организациите при поддържане на съвместимост и пълна правна документация.

Има обаче и други специфики на вторичния софтуер, които го превръщат в добър вариант както за бизнеси, така и за държавни структури.

IT инвестиции "по мярка"

Вече отдавна не живеем във времената, в които даже средни по големина компании масово работеха с нелегален софтуер. Регулаторните изисквания и рисковете за сигурността и репутацията изискват да се работи с легални програми и операционни системи. Проблемът е, че традиционните канали не са достатъчно гъвкави.

Най-простият пример е с офисния софтуер. За огромната част от потребителите всяка версия на Microsoft Office от последните 18 години предлага това, което някога би им било необходимо по отношение на документообработката, работата с данни в табличен вид и изготвянето на презентации. Повечето служители го познават или най-малкото биха се прехвърлили към него по-лесно, отколкото към офис пакет с отворен код. Проблемът? В момента на сайта на Microsoft е доста трудно да намерите версия на Office, която да не е с месечна такса, "облак" и AI. За по-стари издания да не говорим.

Има обаче и по-специфични ситуации. Закупили сте изключително скъпо оборудване, което вече не се поддържа от производителя и контролният софтуер не работи на нищо по-ново от Windows 7? Преди години сте поръчали на несъществуваща днес софтуерна компания да ви направи много необходима за бизнеса ви приставка за Office 2010 и се налага преинсталация? Имаме лоша новина за вас.

Това тепърва ще става огромен проблем. През октомври спира официалната поддръжка на Windows 10 - една от най-популярните операционни системи в глобален мащаб. В много случаи IT инфраструктурата просто не може да работи с най-новите версии на операционни системи и програми - а подмяната ѝ отнема време и пари в период, в който всеки се опитва по-скоро да намалява разходите.

"Действително, краят на поддръжката на Windows 10 е ключов момент за много организации, но прибързаното преминаване към скъпи ъпгрейди или абонаменти не е единственото решение. Компаниите все още могат да оптимизират своите IT разходи, като изберат безсрочни лицензи от вторичния софтуерен пазар - било за надграждане към по-нови версии като Office пакети или сървърни продукти, било за оставане на Windows 10 с Enterprise LTSC издания, които ние предлагаме и които остават поддържани до 2027 или дори 2029 г. в зависимост от версията", посочва Якуб Силак от Forscope.

Основният плюс на това да си с винаги актуален софтуер е, че бъговете и опасните пробиви се отстраняват от производителя. В наши дни обаче на пазара има и решения като 0patch, които в реално време модифицират процесите на даже доста стари програми и операционни системи и така "запушват" пробойните - при много по-ниска цена от тази на удължената официална поддръжка.

От Forscope посочват и че се увеличава търсенето на хибридни решения - безсрочен локален софтуерен продукт и прецизно избрана облачна услуга, която се комбинира с него. Това съчетава най-доброто от двата варианта за развитие.

Къде се намира България?

У нас по темата за алтернативните методи за лицензиране на софтуер се говори относително малко, но Якуб Силак е категоричен, че България е "ключов пазар" за компанията му.

"Това, което прави България уникална, е комбинацията от силно търсене на рентабилни решения и факта, че много организации все още не са напълно запознати с тази възможност. Това създава поле не само за предоставяне на спестявания, но и за образоване на пазара относно съответствието, правните гаранции и дългосрочната IT устойчивост", подчертава той.

Очаквано, както на нашия, така и на останалите пазари най-търсени са продуктите на Microsoft - Windows, Office, Windows Server и SQL Server. Предпочитанията на клиентите донякъде съвпадат със стратегическите приоритети на гиганта от Редмънд - той все по-усилено промотира Microsoft 365, Windows 365 и различни Azure услуги, които заменят физически хардуер и доживотни лицензи с облак и такса за него.

Очевидно и за двата влака има пътници.