Инвеститорите залагат, че политическата битка около Гренландия ще донесе ползи за бизнеса на арктическата територия, превръщайки една малка банка на острова в една от най-добре представящите се акции в Европа през първите дни на 2026 година.

Акциите на базираната в Нуук Bank of Greenland скочиха с цели 42% тази година, постигайки второ най-добро представяне в индекса OMX Copenhagen Mid Cap, който се повиши само с 2,7%. Цената на акциите достигна рекордни нива, пише Bloomberg.

Инвестиционният аргумент е, че икономиката на Гренландия на стойност 3,3 милиарда долара може да получи огромни допълнителни инвестиции, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира намерение да завземе стратегически разположената територия.

Белият дом не изключва дори използването на военна сила, въпреки категоричния отказ както от датското правителство, така и от местните лидери. Най-големият остров в света е потенциално богата на минерали полуавтономна територия на Дания.

Инвеститорите купуват акции на Bank of Greenland, чиято пазарна капитализация е 1,91 милиарда крони (298 милиона долара), изцяло въз основа на новинарския поток. "Гренландия може да види масивни инвестиции", коментира Пер Хансен, инвестиционен икономист в Nordnet Bank AB. "Нито аз, нито инвеститорите знаем какво ще се случи, но е възможно. Повече инвестиции означават повече бизнес активност."

Тръмп и неговите съветници обсъждат възможността за покупка на Гренландия, като държавният секретар Марко Рубио заяви на законодатели, че САЩ имат намерение да придобият острова. Скорошното залавяне на венецуелския президент показа готовността на Вашингтон за пряка намеса и предизвика нова тревога в Дания.

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви, че Гренландия категорично отхвърля амбициите на Тръмп. Скандинавската страна в момента харчи около 600 милиона долара годишно за финансиране на острова с около 57 000 жители.