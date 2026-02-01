Желанието на Доналд Тръмп да присъедини Гренландия към териториите на Съединените щати предизвика полемики сред европейските лидери и заплаши целостта на НАТО. Като причина за искането си американският президент посочи заплахите за сигурността в региона от китайски и руски кораби и невъзможността островът да се справи с нея. Предвид наличието на американски военни бази обаче, светът се пита дали причината зад желанията на държавния глава всъщност не е от съвсем различно естество.

Автономната датска територия с големина над 2 милиона кв. км. е дом на 56 хиляди души, пише CNN. Неблагоприятният терен обаче - над 80% от който е покрит с лед, затруднява изграждането на инфраструктура и жителите на острова са принудени да използват от лодки до хеликоптери, за да се придвижват извън градовете. Въпреки това, островът се превърна в поле на политически и икономически интереси.

Местоположение

Стратегически разположена, Гренландия се намира между САЩ и Европа. През протока, който свързва Арктика с Атлантическия океан, минават три основни корабоплавателни маршрута. Голямата част от водното пространство е разделена на изключителни икономически зони до 370 км от териториалните води на държавите, където те имат юрисдикция върху природните ресурси.

Източник: iStock

Глобалното затопляне и причиненото от него топене на ледовете дава възможност на държавите да се възползват от тях по-лесно и с по-малки разходи. Морските пътища също стават по-достъпни, което може да окаже сериозно влияние на търговията, а голямата територия на Русия в района и стремежът на Китай за "Полярен път на коприната" ги поставят на картата на интересите.

След края на Втората световна война САЩ засилва военното си присъствие на острова, като изгражда военна база и комуникационен център "Питуфик", с което присъединява Гренландия към своята мрежа за ранно предупреждение и противоракетна отбрана.

Присъствието на руски военни структури, особено след началото на войната в Украйна, и инвестициите на Китай в района обаче привличат вниманието на американския президент. Допускането на такова голямо влияние на други две Велики сили в стратегическия регион в условията на търговски войни и борба за технологично и икономическо надмощие притискат Доналд Тръмп.

Природни ресурси

Миналата година САЩ получи достъп до редкоземните минерали на Украйна. Те са от изключително значение за световната икономика заради широката им употреба, особено при технологиите, зелената енергия и... военното оборудване. От другата страна на океана Китай е заплаха, която се възползва от богатите си природни ресурси, за да доминира в производството.

Източник: iStock

Наличието на редкоземни минерали, както и литий, мед, цинк, злато и др., прави Гренландия следваща цел на президента. Според експертите три от находищата имат потенциал да са сред най-големите по обем в света, което би "изстреляло" САЩ в енергийния сектор.

Освен тях, под ледовете има петрол и природен газ. Геоложката служба на САЩ изчислява, че на сушата в североизточна Гренландия се съдържат около 31 милиарда барела нефтен еквивалент във въглеводороди. Това количество се доближава до целия обем на доказаните запаси от суров петрол на страната. Според Observer пък в Кванефилд се намират приблизително 270 хиляди тона уран, което го прави осмото по големина находище в света.

Доналд Тръмп отрече това да е причината за плановете му за острова, като отново се оправда с "държавната сигурност". Още през 2024 г. обаче бившият му съветник Майк Уолц подчерта фокуса на администрацията върху природните ресурси.

Източник: iStock

"Гренландия е вълнуваща, защото ресурсите са изчерпани в други части на света. Потенциалът е доста висок", казва пред Observer Диого Роза - старши изследовател и икономически геолог в Геоложката служба на Дания и Гренландия.

Проучвания на острова от 70-те години на миналия век показват данни за наличието на диаманти, пише Greenmin. До този момент обаче няма реален добив до голяма степен поради логистични предизвикателства. Освен диаманти, има свидетелства за открити рубини, сапфири, кварц, топаз, турмалин и други.

Наука

Макар да не се коментира особено, Гренландия играе ключова роля в развитието на науката и изследването на един от най-големите проблеми в тази област - глобалното затопляне. Оказва се, че през 90-те години на миналия век островът се превръща в световен център за изследвания на изменението на климата. Екипи от Европа и САЩ пробиват дълбоко ледената покривка на Гренландия, за да разкрият минали промени в климата, разказва Nature.

Според учените миналата година островът е загубил близо 129 милиарда тона лед и е отговорен за около 20% от настоящото покачване на морското равнище. Ако се стопи напълно, ледената покривка би го повишила със 7,4 метра.

Източник: iStock

Изключително разнообразната геоложка история през последните 4 милиарда години също прави Гренландия основен обект на минно-геоложките изследвания. Именно там се намират някои от най-старите скали на Земята, както и местно (неметеоритно) желязо с огромни размери. Най-големият остров в света представлява интерес и за учените в биологията и медицината.

Друг интересен факт е, че от 2019 г. насам Джеф Безос, Бил Гейтс и Майкъл Блумбърг инвестират в Kobold Metals - компания, която търси ценни редкоземни минерали в Гренландия, използвани в електронни устройства чрез проучване на острова с изкуствен интелект.

Питър Тийл - съосновател на PayPal, Palantir Technologies и Founders Fund, финансира пък стартиращата компания Praxis, която има за цел да изгради технологично напреднал "град на свободата" на острова, пише Forbes. Други фигури от бизнеса и политиката, част от които приближени до президента Тръмп, също инвестират в компании, свързани с най-големия остров в света.

Източник: Белият дом/Х

Макар искането на САЩ за присъединяване на Гренландия към териториите ѝ да не се случва за първи път (предложение за закупуването ѝ има още в средата на миналия век), заплахата никога не е била толкова реалистична. Последните действия на президента Тръмп - нахлуването във Венецуела и намеренията за увеличаване на митата на част от европейските страни - привличат вниманието на политическия елит и заплашват статуквото. Макар местните жители отдавна да искат да се отделят от Дания и да станат независима държава, заплахата от САЩ ги кара да се обърнат отново към кралството.