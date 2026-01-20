Световните пазари регистрираха рязък спад във вторник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска си за придобиване на Гренландия и заплаши осем европейски страни с нови мита.

Европейският индекс Stoxx 600 падна с 1,4% сутринта, като всички сектори и основни регионални борси бяха в червена зона. Това беше вторият пореден ден на спад за европейските акции, след като в понеделник индексът отбеляза най-лошия си ден от ноември насам.

Датският индекс OMX Copenhagen 20 също продължи да пада, въпреки че загубите се забавиха след катастрофалния спад от 2,73% в понеделник.

Американските фючърси също сочеха към сериозни загуби при отварянето на пазарите. Фючърсите на Dow Jones бяха с 765 пункта надолу, или 1,5%, докато тези на S&P 500 паднаха с 1,7%, а Nasdaq фючърсите се свлякоха с над 2%.

Това е първата пълноценна търговска сесия за американските инвеститори след изключително новинарския уикенд, тъй като в понеделник пазарите бяха затворени за Деня на Мартин Лутър Кинг.

Даже в Азия се отчитат спадове заради опасенията на инвеститорите за глобалните ефекти от сблъсъка между Белия дом и Европа.

Заплахата на Тръмп идва след обявлението му в събота, че осем европейски съюзници - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Холандия и Финландия, ще бъдат обложени с нарастващи тарифи, започващи от 10% на 1 февруари и достигащи 25% на 1 юни, ако не бъде постигната сделка за "закупуване" на Гренландия от Дания.

Във вторник Тръмп отиде още по-далеч, заплашвайки с 200% тарифи върху френското вино и шампанско, след като президентът Еманюел Макрон отказал да се присъедини към неговия "Борд за мир" - структура, създадена с цел управление на Ивицата Газа, но все по-ясно очертаваща се като доминирана от САЩ алтернатива на ООН.

Европейските лидери отхвърлиха категорично заплахите, наричайки ги "неприемливи", като Франция настоява ЕС да използва най-силното си икономическо оръжие - "Инструмента против принуда", известен още като европейската "търговска базука".

Доларът отслабна за втори пореден ден, като доларовият индекс падна с 0,18%, докато еврото поскъпна с 0,7% спрямо долара, достигайки $1,1725. Швейцарският франк, традиционно убежище при криза, се покачи до едноседмичен връх.

Доходността на американските 10-годишни държавни облигации скочи до 4,265% - най-високото ниво от септември, тъй като инвеститорите продаваха облигации. Златото достигна нов рекорден връх над $4700 за унция, като печалбите за месеца надхвърлиха 9%, а среброто също поскъпна значително.

Анализаторите предупреждават, че напрежението може да ескалира допълнително. Всички погледи сега са насочени към Световния икономически форум в Давос, където Тръмп ще изнесе реч в сряда.

Инвеститорите се надяват или на помирение между западните лидери, или на решение на Върховния съд на САЩ относно легитимността на използването на президентски извънредни правомощия за налагане на тарифи. Конгресът на свой ред се опитва да обуздае държавния глава по отношение на несанкционираната от него употреба на военна сила след удара по Венецуела и ареста на нейния лидер Николас Мадуро.

Някои анализатори коментират, че президентът може да се спре едва когато ясно разбере, че действията му влияят зле на инвеститорите и на икономиката.

Така или иначе, доларът за година, откакто Тръмп пак е на власт, е поевтинял с 11% спрямо еврото. Една от големите цели на Белия дом се смята, че е отслабването на долара с цел премахване на търговските дефицити, улесняване на износа и връщане на производства в САЩ. Изглежда, че поне в тази посока Доналд Тръмп вече има успехи.